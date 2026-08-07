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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu, mülk edinme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan yabancıların bazı gayrimenkul alım satımlarında usulsüzlük yapıldığı belirlendi. Tapu ve Kadastro kayıtları, bilirkişi raporları, MASAK analizleri ve diğer belgelerin incelenmesiyle, vatandaşlık başvurularında gerekli döviz girişinin gerçekte sağlanmadığı tespit edildi. Alım satım işlemlerinin ise aracı şirketler veya satıcıların kendi mali kaynakları kullanılarak gerçekleştirildiği öğrenildi.

Şüphelilerin ayrıca gayrimenkullerin değerini gerçeğin üzerinde göstermek amacıyla sahte yüksek bedelli ekspertiz raporları hazırlattığı ve bu yolla Türk Vatandaşlığı Kanunu'na aykırı işlemler gerçekleştirdiği ortaya çıkarıldı.

687 KİŞİ BU YOLLA VATANDAŞLIK ALMIŞ

Soruşturma kapsamında, usulsüz işlemler aracılığıyla 687 yabancı uyruklu kişinin Türk vatandaşlığı kazandığı belirlendi. Usulsüz işlemlerin toplam değerininse 2 milyar 500 milyon lira olduğu tespit edildi. Bu yollarla kazanılan vatandaşlıkların iptal edilmesi için idari süreç başlatıldı.

16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme/üye olma", "göçmen kaçakçılığı", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "belgede sahtecilik" suçlarından işlem başlatıldı. 4 Ağustos'ta İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 72 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve şirketlerinde aramalar yapıldı. Aramalarda bin 45 taşınmaz, Muğla'daki bir otel, 15 motorlu araç, bir yat, 10 banka hesabı ve 7 anonim şirkete el konuldu. Söz konusu şirketlere kayyım atandı.

KARAR ÇIKTI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 52 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 32'si tutuklanırken, 20 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.