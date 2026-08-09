Yeniçağ Gazetesi
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Meteoroloji bu hafta için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM verilerine göre yeni haftada yurdun güney ve batı kesimlerinde kavurucu sıcaklar etkili olurken, kuzey ve doğu bölgelerinde ise gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. İstanbul'da ise hafta boyunca açık ve güneşli bir hava bekleniyor.

Kaynak: Diğer
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Meteoroloji bu hafta için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 1

​Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

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Meteoroloji bu hafta için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 2

Yurt genelini kapsayan ve 9 Ağustos 2026 saat 12:35 itibarıyla güncellenen verilere göre, Türkiye bu hafta iki farklı hava sisteminin etkisi altında kalacak.

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Meteoroloji bu hafta için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 3

​GÜNEY VE BATI KESİMLERDE KAVURUCU SICAKLAR HAKİM
​Haritalara göre, 10 Ağustos Pazartesi gününden itibaren Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aşırı sıcaklıklar etkili olacak.

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Meteoroloji bu hafta için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 4

Yüksek sıcaklık uyarılarının yer aldığı bu bölgelerde, sıcak hava dalgasının 14 Ağustos Cuma gününe kadar kesintisiz devam etmesi bekleniyor.

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Meteoroloji bu hafta için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 5

​Ayrıca, haftanın ilk iki günü olan Pazartesi ve Salı günleri Ege kıyılarında kuvvetli rüzgarların etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji bu hafta için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 6

​KUZEY VE DOĞU BÖLGELERİNDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

​Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde ise sıcaklıkların yerini gök gürültülü sağanak yağışlar alıyor.

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Meteoroloji bu hafta için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 7

Yağışlar, ​Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde hafta başından itibaren görülecek.

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Meteoroloji bu hafta için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 8

Yağışların, özellikle 13 Ağustos Perşembe ve 14 Ağustos Cuma günleri etki alanını genişletmesi öngörülüyor.

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Meteoroloji bu hafta için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 9

AKOM, yeni haftada kuzeyli (Poyraz) yönlerden zaman zaman kuvvetli rüzgarların etkili olacağını belirtti. Rüzgarların kuzeyden nispeten serin hava taşıması beklenirken, sıcaklıkların hafta boyunca değişiklik göstermesi öngörülüyor.

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Meteoroloji bu hafta için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 10

Rapora göre sıcaklıkların hafta ortasında 30-33 derece aralığına çıkması, cuma günü itibarıyla ise mevsim normallerinin altına gerileyerek 28-30 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

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Meteoroloji bu hafta için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 11

İstanbul'da yağış açısından kritik detay ise tek günle sınırlı kalıyor.

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Meteoroloji bu hafta için tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 12

Yeni haftanın büyük bölümünde ise yağışlı hava yerine açık ve güneşli günler öne çıkıyor.

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