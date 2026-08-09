Altın fiyatlarında hafta sonununda da hareketlilik devam ediyor.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (9 Ağustos)
Altın piyasasında hareketlilik hafta sonu da hız kesmiyor. Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte günün ilk verileri...Alper Talha Şimşek
Piyasalardaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar, gram ve çeyrek altın başta olmak üzere güncel fiyatları araştırıyor.
Küresel piyasalardaki gelişmelerin yanı sıra döviz kurlarında yaşanan değişimler, altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.
Alım ve satım yapmayı düşünen vatandaşlar da piyasadaki son durumu yakından takip ediyor.
9 Ağustos 2026 Pazar günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatlarında son durum belli oldu.
GRAM ALRIN 6 BİN 660 TL SINIRINDA
Günün ilk saatleriyle birlikte iç piyasada gram altın 6.659,69 TL seviyesinden satışa sunularak yüksek seyrini korudu.
ÇEYREK ALTIN
Düğün sezonunda en fazla tercih edilen altın türlerinden biri olan çeyrek altın da10.749TL seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.
Uluslararası Piyasada Ons Altın Ne Kadar?
Küresel altın fiyatlarını doğrudan etkileyen uluslararası ons altın fiyatı, hafta sonuna 4.341,63 dolar seviyesinde giriş yaptı.
YARIM ALTIN
Yarım Altın: 21.787 TL
TAM ALTIN
Tam Altın: 43.416,64 TL
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet Altını: 43.377 TL
GREMSE ALTIN
Gremse Altın (Büyük Yatırımcı Fiyatı): 108.777,01 TL