Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (9 Ağustos)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (9 Ağustos)

Altın piyasasında hareketlilik hafta sonu da hız kesmiyor. Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte günün ilk verileri...

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (9 Ağustos) - Resim: 1

Altın fiyatlarında hafta sonununda da hareketlilik devam ediyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (9 Ağustos) - Resim: 2

Piyasalardaki gelişmeleri yakından izleyen yatırımcılar, gram ve çeyrek altın başta olmak üzere güncel fiyatları araştırıyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (9 Ağustos) - Resim: 3

Küresel piyasalardaki gelişmelerin yanı sıra döviz kurlarında yaşanan değişimler, altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (9 Ağustos) - Resim: 4

Alım ve satım yapmayı düşünen vatandaşlar da piyasadaki son durumu yakından takip ediyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (9 Ağustos) - Resim: 5

9 Ağustos 2026 Pazar günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatlarında son durum belli oldu.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (9 Ağustos) - Resim: 6

GRAM ALRIN 6 BİN 660 TL SINIRINDA

Günün ilk saatleriyle birlikte iç piyasada gram altın 6.659,69 TL seviyesinden satışa sunularak yüksek seyrini korudu.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (9 Ağustos) - Resim: 7

ÇEYREK ALTIN

Düğün sezonunda en fazla tercih edilen altın türlerinden biri olan çeyrek altın da10.749TL seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (9 Ağustos) - Resim: 8

Uluslararası Piyasada Ons Altın Ne Kadar?

Küresel altın fiyatlarını doğrudan etkileyen uluslararası ons altın fiyatı, hafta sonuna 4.341,63 dolar seviyesinde giriş yaptı.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (9 Ağustos) - Resim: 9

YARIM ALTIN

Yarım Altın: 21.787 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (9 Ağustos) - Resim: 10

TAM ALTIN

Tam Altın: 43.416,64 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (9 Ağustos) - Resim: 11

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet Altını: 43.377 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (9 Ağustos) - Resim: 12

GREMSE ALTIN

Gremse Altın (Büyük Yatırımcı Fiyatı): 108.777,01 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın kaç TL oldu? (9 Ağustos) - Resim: 13

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