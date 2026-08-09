Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 6 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: Rakam şaşırttı

6 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: Rakam şaşırttı

Mevduat faizlerinde bankalar arasındaki yarış hız kesmeden devam ediyor. Ağustos 2026 itibarıyla 6 milyon TL'sini 32 gün vadeli mevduata yatırmak isteyenlerin elde edeceği kazançlar belli oldu. Bazı bankalarda 32 günlük net getiri 182 bin TL'yi aşarken, bankalar arasındaki fark dikkat çekti.

Faruk Can Ünlüyurt Faruk Can Ünlüyurt
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6 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: Rakam şaşırttı - Resim: 1

Merkez Bankası'nın faiz politikası ve piyasadaki likidite adımları sonrasında bankaların mevduat faizlerindeki rekabet sürüyor.

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6 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: Rakam şaşırttı - Resim: 2

Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri ise “6 milyon TL bankaya yatırılırsa 32 günde ne kadar kazandırır?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

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6 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: Rakam şaşırttı - Resim: 3

Ağustos 2026 itibarıyla bankaların sunduğu faiz oranları, kampanyalar ve hesaplama koşulları doğrultusunda 6 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi bankadan bankaya değişiyor.

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6 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: Rakam şaşırttı - Resim: 4

6 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ BELLİ OLDU

Verilen hesaplamalara göre 6 milyon TL'lik birikimin 32 günlük vadede sağlayacağı net kazanç bazı bankalarda 182 bin TL'nin üzerine çıkıyor.

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6 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: Rakam şaşırttı - Resim: 5

En yüksek net getiri 182.590,42 TL olarak hesaplanırken, 32 günlük vadenin sonunda toplam tutar 6.182.590,42 TL seviyesine ulaşıyor.

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6 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: Rakam şaşırttı - Resim: 6

Ancak dikkat çeken nokta yalnızca en yüksek faiz oranı değil. Bankaların sunduğu oranlar ile hesaplanan net getiriler arasında da farklılık bulunuyor.

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6 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: Rakam şaşırttı - Resim: 7

BANKA BANKA 6 MİLYON TL'NİN GETİRİSİ

İşte 6 milyon TL'nin 32 günlük vadede bankalara göre hesaplanan net getirileri:

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6 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: Rakam şaşırttı - Resim: 8

Akbank

Faiz oranı: Yüzde 41,5
Aylık getiri: 180.098,63 TL
Vade sonu tutar: 6.180.098,63 TL

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6 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: Rakam şaşırttı - Resim: 9

OdeaBank

Faiz oranı: Yüzde 46
Aylık getiri: 172.607,57 TL
Vade sonu tutar: 6.172.607,57 TL

9 30
6 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: Rakam şaşırttı - Resim: 10

Garanti BBVA

Faiz oranı: Yüzde 41
Aylık getiri: 177.928,77 TL
Vade sonu tutar: 6.177.928,77 TL

10 30
6 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: Rakam şaşırttı - Resim: 11

QNB

Faiz oranı: Yüzde 43,5
Aylık getiri: 172.515,18 TL
Vade sonu tutar: 6.172.515,18 TL

11 30
6 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: Rakam şaşırttı - Resim: 12

TEB

Faiz oranı: Yüzde 45
Aylık getiri: 178.558,21 TL
Vade sonu tutar: 6.178.558,21 TL

12 30
6 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: Rakam şaşırttı - Resim: 13

ING

Faiz oranı: Yüzde 45
Aylık getiri: 178.558,21 TL
Vade sonu tutar: 6.178.558,21 TL

13 30
6 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: Rakam şaşırttı - Resim: 14

Fibabanka

Faiz oranı: Yüzde 46
Aylık getiri: 177.518,47 TL
Vade sonu tutar: 6.177.518,47 TL

14 30
6 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: Rakam şaşırttı - Resim: 15

Anadolubank

Faiz oranı: Yüzde 46
Aylık getiri: 182.590,42 TL
Vade sonu tutar: 6.182.590,42 TL

15 30
6 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: Rakam şaşırttı - Resim: 16

Alternatif Bank

Faiz oranı: Yüzde 46
Aylık getiri: 182.590,42 TL
Vade sonu tutar: 6.182.590,42 TL

16 30
6 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: Rakam şaşırttı - Resim: 17

Türk Ticaret Bankası

Faiz oranı: Yüzde 45,25
Aylık getiri: 174.578,05 TL
Vade sonu tutar: 6.174.578,05 TL

17 30
6 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: Rakam şaşırttı - Resim: 18

DenizBank

Faiz oranı: Yüzde 44,5
Aylık getiri: 176.543,16 TL
Vade sonu tutar: 6.176.543,16 TL

18 30
6 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: Rakam şaşırttı - Resim: 19

ON Dijital

Faiz oranı: Yüzde 41
Aylık getiri: 177.928,77 TL
Vade sonu tutar: 6.177.928,77 TL

19 30
6 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: Rakam şaşırttı - Resim: 20

Ziraat Dinamik

Faiz oranı: Yüzde 41
Aylık getiri: 177.928,77 TL
Vade sonu tutar: 6.177.928,77 TL

20 30
6 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: Rakam şaşırttı - Resim: 21

GetirFinans

Faiz oranı: Yüzde 40,5
Aylık getiri: 175.758,90 TL
Vade sonu tutar: 6.175.758,90 TL

21 30
6 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: Rakam şaşırttı - Resim: 22

Vakıf Katılım

Faiz oranı: Yüzde 40
Aylık getiri: 176.043,80 TL
Vade sonu tutar: 6.176.043,80 TL

22 30
6 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: Rakam şaşırttı - Resim: 23

Ziraat Bankası

Faiz oranı: Yüzde 40
Aylık getiri: 173.589,04 TL
Vade sonu tutar: 6.173.589,04 TL

23 30
6 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: Rakam şaşırttı - Resim: 24

Türkiye İş Bankası

Faiz oranı: Yüzde 39
Aylık getiri: 169.249,32 TL
Vade sonu tutar: 6.169.249,32 TL

24 30
6 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: Rakam şaşırttı - Resim: 25

Ziraat Katılım

Faiz oranı: Yüzde 37
Aylık getiri: 152.501,99 TL
Vade sonu tutar: 6.152.501,99 TL

25 30
6 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: Rakam şaşırttı - Resim: 26

Halkbank

Faiz oranı: Yüzde 36
Aylık getiri: 156.230,14 TL
Vade sonu tutar: 6.156.230,14 TL

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6 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: Rakam şaşırttı - Resim: 27

EN YÜKSEK KAZANÇ HANGİ BANKALARDA?

Verilen tabloya göre Anadolubank ve Alternatif Bank, 6 milyon TL için 32 günlük vadede 182.590,42 TL ile en yüksek net getiriyi sağlıyor.

Bu hesaplamaya göre 32 günlük vadenin sonunda toplam tutar 6 milyon 182 bin 590,42 TL oluyor.

Akbank'ta net getiri 180.098,63 TL olarak hesaplanırken, TEB ve ING'de 178.558,21 TL, Garanti BBVA, ON Dijital ve Ziraat Dinamik'te ise 177.928,77 TL seviyesinde bulunuyor.

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6 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: Rakam şaşırttı - Resim: 28

EN YÜKSEK FAİZ HER ZAMAN EN YÜKSEK KAZANÇ DEĞİL

Listede dikkat çeken noktalardan biri, faiz oranı yüksek olan bankanın her zaman en yüksek net getiriyi sunmaması.

Bu nedenle tasarruf sahiplerinin yalnızca faiz oranına değil, 32 günlük vade sonunda hesaplarına geçecek net tutara da bakması gerekiyor.

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6 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: Rakam şaşırttı - Resim: 29

Bankaların sunduğu oranlar; müşteri profili, kampanyalar, dijital bankacılık ürünleri, vade ve hesaplama koşullarına göre değişebiliyor.

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6 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: Rakam şaşırttı - Resim: 30

Bu nedenle yatırım kararı vermeden önce güncel faiz oranlarının ve bankaların kendi koşullarının kontrol edilmesi önem taşıyor.

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