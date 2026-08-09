Merkez Bankası'nın faiz politikası ve piyasadaki likidite adımları sonrasında bankaların mevduat faizlerindeki rekabet sürüyor.
6 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: Rakam şaşırttı
Mevduat faizlerinde bankalar arasındaki yarış hız kesmeden devam ediyor. Ağustos 2026 itibarıyla 6 milyon TL'sini 32 gün vadeli mevduata yatırmak isteyenlerin elde edeceği kazançlar belli oldu. Bazı bankalarda 32 günlük net getiri 182 bin TL'yi aşarken, bankalar arasındaki fark dikkat çekti.Faruk Can Ünlüyurt
Birikimlerini Türk Lirası vadeli mevduatta değerlendirmek isteyen tasarruf sahipleri ise “6 milyon TL bankaya yatırılırsa 32 günde ne kadar kazandırır?” sorusunun yanıtını araştırıyor.
Ağustos 2026 itibarıyla bankaların sunduğu faiz oranları, kampanyalar ve hesaplama koşulları doğrultusunda 6 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi bankadan bankaya değişiyor.
6 MİLYON TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ BELLİ OLDU
Verilen hesaplamalara göre 6 milyon TL'lik birikimin 32 günlük vadede sağlayacağı net kazanç bazı bankalarda 182 bin TL'nin üzerine çıkıyor.
En yüksek net getiri 182.590,42 TL olarak hesaplanırken, 32 günlük vadenin sonunda toplam tutar 6.182.590,42 TL seviyesine ulaşıyor.
Ancak dikkat çeken nokta yalnızca en yüksek faiz oranı değil. Bankaların sunduğu oranlar ile hesaplanan net getiriler arasında da farklılık bulunuyor.
BANKA BANKA 6 MİLYON TL'NİN GETİRİSİ
İşte 6 milyon TL'nin 32 günlük vadede bankalara göre hesaplanan net getirileri:
Akbank
Faiz oranı: Yüzde 41,5
Aylık getiri: 180.098,63 TL
Vade sonu tutar: 6.180.098,63 TL
OdeaBank
Faiz oranı: Yüzde 46
Aylık getiri: 172.607,57 TL
Vade sonu tutar: 6.172.607,57 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: Yüzde 41
Aylık getiri: 177.928,77 TL
Vade sonu tutar: 6.177.928,77 TL
QNB
Faiz oranı: Yüzde 43,5
Aylık getiri: 172.515,18 TL
Vade sonu tutar: 6.172.515,18 TL
TEB
Faiz oranı: Yüzde 45
Aylık getiri: 178.558,21 TL
Vade sonu tutar: 6.178.558,21 TL
ING
Faiz oranı: Yüzde 45
Aylık getiri: 178.558,21 TL
Vade sonu tutar: 6.178.558,21 TL
Fibabanka
Faiz oranı: Yüzde 46
Aylık getiri: 177.518,47 TL
Vade sonu tutar: 6.177.518,47 TL
Anadolubank
Faiz oranı: Yüzde 46
Aylık getiri: 182.590,42 TL
Vade sonu tutar: 6.182.590,42 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: Yüzde 46
Aylık getiri: 182.590,42 TL
Vade sonu tutar: 6.182.590,42 TL
Türk Ticaret Bankası
Faiz oranı: Yüzde 45,25
Aylık getiri: 174.578,05 TL
Vade sonu tutar: 6.174.578,05 TL
DenizBank
Faiz oranı: Yüzde 44,5
Aylık getiri: 176.543,16 TL
Vade sonu tutar: 6.176.543,16 TL
ON Dijital
Faiz oranı: Yüzde 41
Aylık getiri: 177.928,77 TL
Vade sonu tutar: 6.177.928,77 TL
Ziraat Dinamik
Faiz oranı: Yüzde 41
Aylık getiri: 177.928,77 TL
Vade sonu tutar: 6.177.928,77 TL
GetirFinans
Faiz oranı: Yüzde 40,5
Aylık getiri: 175.758,90 TL
Vade sonu tutar: 6.175.758,90 TL
Vakıf Katılım
Faiz oranı: Yüzde 40
Aylık getiri: 176.043,80 TL
Vade sonu tutar: 6.176.043,80 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: Yüzde 40
Aylık getiri: 173.589,04 TL
Vade sonu tutar: 6.173.589,04 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz oranı: Yüzde 39
Aylık getiri: 169.249,32 TL
Vade sonu tutar: 6.169.249,32 TL
Ziraat Katılım
Faiz oranı: Yüzde 37
Aylık getiri: 152.501,99 TL
Vade sonu tutar: 6.152.501,99 TL
Halkbank
Faiz oranı: Yüzde 36
Aylık getiri: 156.230,14 TL
Vade sonu tutar: 6.156.230,14 TL
EN YÜKSEK KAZANÇ HANGİ BANKALARDA?
Verilen tabloya göre Anadolubank ve Alternatif Bank, 6 milyon TL için 32 günlük vadede 182.590,42 TL ile en yüksek net getiriyi sağlıyor.
Bu hesaplamaya göre 32 günlük vadenin sonunda toplam tutar 6 milyon 182 bin 590,42 TL oluyor.
Akbank'ta net getiri 180.098,63 TL olarak hesaplanırken, TEB ve ING'de 178.558,21 TL, Garanti BBVA, ON Dijital ve Ziraat Dinamik'te ise 177.928,77 TL seviyesinde bulunuyor.
EN YÜKSEK FAİZ HER ZAMAN EN YÜKSEK KAZANÇ DEĞİL
Listede dikkat çeken noktalardan biri, faiz oranı yüksek olan bankanın her zaman en yüksek net getiriyi sunmaması.
Bu nedenle tasarruf sahiplerinin yalnızca faiz oranına değil, 32 günlük vade sonunda hesaplarına geçecek net tutara da bakması gerekiyor.
Bankaların sunduğu oranlar; müşteri profili, kampanyalar, dijital bankacılık ürünleri, vade ve hesaplama koşullarına göre değişebiliyor.
Bu nedenle yatırım kararı vermeden önce güncel faiz oranlarının ve bankaların kendi koşullarının kontrol edilmesi önem taşıyor.