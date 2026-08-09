6 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi uçtu: Rakam şaşırttı

EN YÜKSEK KAZANÇ HANGİ BANKALARDA?

Verilen tabloya göre Anadolubank ve Alternatif Bank, 6 milyon TL için 32 günlük vadede 182.590,42 TL ile en yüksek net getiriyi sağlıyor.

Bu hesaplamaya göre 32 günlük vadenin sonunda toplam tutar 6 milyon 182 bin 590,42 TL oluyor.

Akbank'ta net getiri 180.098,63 TL olarak hesaplanırken, TEB ve ING'de 178.558,21 TL, Garanti BBVA, ON Dijital ve Ziraat Dinamik'te ise 177.928,77 TL seviyesinde bulunuyor.