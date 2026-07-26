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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile usta oyuncu Nergis Kumbasar’ın kızı Yasmin Erbil, Instagram'da yaptığı son paylaşımla magazin gündeminin merkezine oturdu. Takipçileri arasında merak uyandıran ve "Birine mi gönderme yapıyor?" sorularına yol açan bu hamle, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Daha önce yaptığı paylaşımlarla da adından sıkça söz ettiren genç isim, bu kez "Mood: Sosyal pilim bitti diye herkesi siliyorum" notuyla bir fotoğraf yayınladı ve bu paylaşım kısa sürede büyük ilgi gördü.

Öte yandan, uzun süredir Survivor ile tanınan Yiğit Poyraz ile birliktelik sürdüren Yasmin Erbil, özel hayatlarını ara sıra sosyal medyada göz önünde yaşamayı sürdürüyor ve çiftin paylaşımları hayranları tarafından yakından takip ediliyor.

Genç fenomen, geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği Amerika tatilinden kareleri de takipçileriyle paylaşmıştı. Hollywood sokaklarındaki neşeli hallerini ve dikkat çeken seyahat tarzını gözler önüne serdiği o fotoğraflar da kısa sürede yoğun ilgi görmüştü.