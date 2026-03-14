Survivor 2025'in dikkat çeken ismi Yiğit Poyraz ile Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in birliktelikleri tüm hızıyla sürüyor. Atina’ya romantik bir tatile çıkan çift, keyifli anlarını Instagram hesaplarından takipçilerinin beğenisine sundu.

AYRILIK İDDİALARINI YALANLADILAR

Survivor All Star 2025 kadrosunda yer alan ancak yarışmaya beklenmedik bir veda gerçekleştiren Yiğit Poyraz, elendikten sonra da hem özel yaşantısı hem de paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Genç yarışmacının adadan ayrıldıktan sonraki ilk paylaşımında Survivor'daki takım arkadaşına yer vermesi sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Fenomen Yasmin Erbil ile aşk yaşayan Poyraz, sevgilisiyle el ele pozlarını paylaşarak haklarında çıkan ayrılık iddialarını da net bir dille yalanlamış oldu. İlişkilerini dolu dizgin yaşayan ikilinin son durağı ise Yunanistan'ın başkenti Atina oldu. Ünlü çift, bu tarihi şehirden paylaştıkları yeni karelerle takipçilerinden tam not aldı.

Survivor 2025’in en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yiğit Poyraz, sadece parkurlardaki hızıyla değil, eğitimi ve özel hayatıyla da merak konusu olmaya devam ediyor.

YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

26 Aralık 1994 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Yiğit Poyraz, aslen Bodrumludur. Eğitim hayatındaki başarısıyla dikkat çeken Poyraz, Türkiye’nin en prestijli okullarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında değişim programıyla Avustralya’ya giderek Sydney Üniversitesi’nde eğitim almış, vizyonunu uluslararası alanda genişletmiştir.

8 YAŞINDA BASKETBOLA BAŞLADI

Sporcu kimliği çocukluk yıllarına dayanan Poyraz, henüz 8 yaşındayken basketbol oynamaya başlamıştır. Uzun yıllar profesyonel düzeyde basketbol koşturan ünlü isim, spor disiplinini hayatının merkezine koymuştur. Tekstil mümessilliği ve kişisel antrenörlük gibi alanlarda da faaliyet gösteren Poyraz, asıl büyük çıkışını Survivor 2021 sezonunda yapmış ve o yıl yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştır.

YASMİN ERBİL AŞKI

Özel hayatıyla da sık sık haberlere konu olan Yiğit Poyraz, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil ile yaşadığı dolu dizgin aşkla biliniyor. İkilinin sosyal medya üzerinden paylaştığı romantik kareler ve son olarak Atina’da gerçekleştirdikleri tatil, takipçileri tarafından ilgiyle takip ediliyor.