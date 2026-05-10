Türkiye’de yaşlı nüfus oranının yüzde 11,1’e yükselmesiyle birlikte, ileri yaştaki vatandaşlara yönelik hizmetlerin çeşitlendirilmesi kritik bir önem kazandı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlıların sadece kurum bakımıyla değil, "aile temelli" modellerle kendi evlerinde desteklenmesi için hazırlanan YADES 2026 programına başvuruların başladığını duyurdu.

10 YILDA 164 BİN YAŞLIYA "SICAK EL" UZANDI

2016 yılından bu yana başarıyla uygulanan YADES programının bilançosu, sosyal devletin ulaştığı noktayı rakamlarla ortaya koydu. Bakan Göktaş’ın paylaştığı verilere göre:

Toplam Finansman: Son 10 yılda sağlanan destek 105,6 milyon lirayı buldu.

Erişim Gücü: 86 farklı belediyede yürütülen 123 projeyle, 108 bin 851 hanede toplam 164 bin 144 yaşlı vatandaşa hizmet götürüldü.



HEDEF: KENDİ MEKANINDA, HUZUR İÇİNDE YAŞLANMA

Bakan Göktaş, yaşlıların ve yakınlarının öncelikli tercihinin "evde bakım" ve "gündüz bakım" hizmetleri olduğunu vurguladı. YADES projeleri sayesinde, bakıma ve psikososyal desteğe ihtiyaç duyan 65 yaş üstü bireyler, alışık oldukları çevreden ayrılmadan yaşamlarını kolaylaştıracak hizmetlere kavuşuyor. Belediyelerin hazırlayacağı projelerle ev temizliğinden kişisel bakıma, teknik destekten sosyal etkinliklere kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuluyor.

BELEDİYELER İÇİN SON TARİH: 26 HAZİRAN!

YADES 2026 kapsamındaki yeni projeler için bu yıl tam 50 milyon lira ödenek ayrıldı. Programa katılmak isteyen belediyelerin izlemesi gereken yol haritası ise şöyle:

Başvuru: Belediyeler, Bakanlığın internet sitesindeki "YADES Proje Başvuru Formu"nu dolduracak.

Teslim: Hazırlanan proje taslakları en geç 26 Haziran’a kadar valiliklere teslim edilecek.

Denetim: Valiliklerin onayından geçen projeler belediyelerce uygulanacak, denetimler ise yine valilikler aracılığıyla yapılacak.

