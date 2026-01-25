İstanbul'da özel huzurevi fiyatları 2026 yılı için güncellendi. NTV'de yer alan habere göre yüzde 35'lik zamla birlikte taban fiyat aylık 20 bin 250 lira olarak belirlendi. En yüksek ücret ise 106 bin 616 liraya ulaştı. Bu rakamlara yüzde 10 KDV de eklenerek toplam maliyet artıyor.

EKSTRA HİZMETLER MALİYETİ YÜKSELTİYOR

Huzurevi hizmeti veren bir bakım merkezinin genel müdürü Fikret Bayrak, verdikleri hizmetin otel konforunda olduğunu vurguladı. Bayrak, belirtilen ücretlerin yalnızca temel bakım masraflarını kapsadığını, fizik tedavi veya diyaliz gibi ek hizmetlerin ayrı ücretlendirildiğini belirtti.

Ayrıca, 20 bin lira civarında bir ücretle İstanbul'da kaliteli huzurevi bulmanın mümkün olmadığını ifade etti.

KAMU HUZUREVLERİ DAHA ERİŞİLEBİLİR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı huzurevlerinde oda fiyatları ortalama 10 bin liradan başlıyor. İl ve ilçe belediyelerine bağlı tesislerde ise rakamlar daha düşük seviyelerde seyrediyor.

Bu kurumlar, özel sektöre kıyasla daha uygun seçenekler sunuyor.

ÖZEL SEKTÖR DESTEK BEKLİYOR

Bayrak, bakanlığa bağlı merkezlerin 60 yaş üstüne hizmet verdiğini, özel huzurevlerinde ise yaş sınırının 55 olduğunu anlattı. Maliyetlerin yüksekliği nedeniyle özel sektörün erişilebilirliğini artırmak için devlet desteğine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Bayrak, sağlanacak desteklerle maliyetlerin düşürülebileceğini ve daha fazla kişiye hizmet verilebileceğini söyledi.

Özel sektör temsilcileri, bu desteklerin sektörün büyümesine katkı sağlayacağını savunuyor.