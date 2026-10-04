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Kaynak: Haber Merkezi

ABD'deki Arizona Üniversitesi araştırmacıları, yaşlanmayla birlikte beyinde meydana gelen değişimlere ilişkin yeni bir yaklaşım ortaya koydu. Araştırmaya göre ilerleyen yaşlarda görülen bazı hafıza değişimleri yalnızca zihinsel gerilemeden değil, beynin birikmiş bilgi ve deneyimlerden daha fazla yararlanacak şekilde işleyişini yeniden düzenlemesinden kaynaklanabiliyor.

Araştırmacılar, bu sürecin sağlıklı yaşlanmanın daha iyi anlaşılmasının yanı sıra Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların erken teşhisine yönelik çalışmalara da katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

BEYİN AYRINTILAR YERİNE DENEYİMLERE YÖNELEBİLİYOR

Yaş ilerledikçe anlık ve ayrıntılı anıların oluşumunda rol oynayan hipokampus ile genel bilgi ve deneyimlerin işlenmesinde görev alan beyin kabuğu arasındaki iş bölümünün değişebileceği belirtiliyor.

Bu yaklaşıma göre beyin, enerji kaynaklarını daha verimli kullanmak için günlük ayrıntılar yerine geçmişte edinilen bilgi ve deneyimlere öncelik verebiliyor. Bazı sinirsel bağlantıların ileri yaşlarda güçlenebileceği, bunun sosyal ilişkiler ve bilgi aktarımı açısından önem taşıyabileceği ifade ediliyor.

"BÜYÜK RESMİ KAÇIRIRIZ"

Çalışmanın başyazarı psikolog Fabian-Xose Fernandez, yaşlanmanın yalnızca zihinsel kayıp üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Fernandez'e göre yaşlanan beyin, genç bir beyinden farklı işlevlere öncelik verebilir ve yaşam boyunca edinilen bilgi ile uzmanlığın kullanılmasında farklı bir rol üstlenebilir.

ALZHEIMER ARAŞTIRMALARINA KATKI SAĞLAYABİLİR

Araştırmacılar, sağlıklı yaşlanmayla ortaya çıkan doğal değişimlerin hastalıklardan kaynaklanan değişimlerden ayrılmasının önemli olduğunu belirtiyor. Özellikle hipokampustaki doğal değişimlerin daha iyi anlaşılmasının Alzheimer gibi hastalıkların erken teşhisine yönelik araştırmalara katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

Ancak çalışma, yaşlanmayla bütün bilişsel yeteneklerin korunduğu veya her hafıza kaybının beynin doğal uyum sürecinin bir parçası olduğu anlamına gelmiyor.