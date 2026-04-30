Derbide gördüğü kırmızı kartın ardından gündemden düşmeyen Ederson hakkında yeni gelişmeler yaşandı. İki farklı gerekçeyle PFDK’ya sevk edilen tecrübeli kalecinin sezonu kapatma ihtimali güçlenirken, Yasin Kol’un Türkiye Futbol Federasyonu’na sunduğu raporla ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaşıldı.

EDERSON’UN İFADELERİ RAPORA GİRDİ

İddialara göre hakem Yasin Kol, raporunda Ederson’un kırmızı kart sonrası kendisine yönelttiği sözleri detaylı şekilde aktardı. Türkiye Gazetesi’nin haberinde, Brezilyalı kalecinin hakeme iki kez “F... y..” dediğini belirtildiği öne sürüldü.

CEZA BEKLENTİSİ NETLEŞİYOR

Disiplin kuruluna iki ayrı maddeden sevk edilen Ederson’un, 36. maddeden 1 ila 3, 41. maddeden ise 3 ila 7 maç arasında men cezası almasının beklendiği ifade edildi.