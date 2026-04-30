Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler formatında büyük finale doğru geri sayım sürerken, Dominik semalarında rekabetin dozu zirveye ulaştı.
Survivor’da nefes kesen Türk-Yunan mücadelesi: 80’ler partisini kim kazandı?
Survivor’da rekabet giderek sertleşirken, Türk-Yunan ortak ödül oyunu ve haftanın dokunulmazlık mücadelesi adadaki dengeleri değiştirdi. Büyük ödülün kazananı adada moral bulurken, eleme potasında şekillenen yeni tablo finale giden yolda heyecanı zirveye taşıdı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
29 Nisan 2026 Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümde, izleyiciler unutulmaz bir Türk-Yunan ortak ödül oyununa tanıklık etti.
Kazananın nostalji dolu bir 80’ler partisine gideceği duyurusu, her iki takımın da parkurda adeta canını dişine takmasına neden oldu.
PARKURDA KIRMIZI HAKİMİYETİ
Acun Ilıcalı’nın oyun öncesi müjdelediği büyük ödül, yarışmacıların motivasyonunu en üst seviyeye çıkardı.
Hız, denge ve süratin ön planda olduğu zorlu parkurda Türk ve Yunan yarışmacılar omuz omuza mücadele etti.
Kırmızı ve mavi takımların kıyasıya rekabeti sonucunda, rakibine üstünlük sağlayan taraf Kırmızı Takım oldu.
Bu galibiyetle birlikte Kırmızı Takım yarışmacıları, adanın zorlu şartlarından bir süreliğine uzaklaşarak 80’ler partisinin keyfini çıkarma şansını yakaladı.
DOKUNULMAZLIK VE ELEME POTASI
Ödül heyecanının yanı sıra, adadaki stratejik dengeler de değişmeye devam ediyor.
Haftanın kritik dokunulmazlık oyununda gülen taraf Ünlüler Takımı olurken, mağlubiyet alan tarafta eleme adayları netleşti.
Yapılan oylamalar ve performans değerlendirmeleri sonucunda bu haftanın potasındaki isimler şunlar oldu:
Barış
Osman Can
Ramazan