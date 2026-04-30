Yeniçağ Gazetesi
30 Nisan 2026 Perşembe
Anasayfa Kültür Sanat Kolpaçino filmiyle yıldızı parlamıştı, Ünlü oyuncu siyasete atıldı

Dizi ve film oyuncusu Ömer Kurt'un, Büyük Birlik Partisi'ne (BBP) katıldığı bildirildi.

Sinan Başhan
Birçok önemli yapımda rol alan oyuncusu Ömer Kurt siyasete atıldı.

BBP'den yapılan açıklamaya göre, Kurt'a parti rozetini BBP Genel Başkanı Mustafa Destici taktı.

Destici, sanat ve siyaset dünyasının bir araya gelmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Kurt'un partiye önemli katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

"Kolpaçino", "Ben Bu Cihana Sığmazam", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Kurtlar Vadisi Pusu" ve "Çatlı" filmlerinde oynayan Kurt da ülkeye hizmet etmek amacıyla bu kararı aldığını ifade etti.

Kurt, sanat hayatının yanı sıra toplumsal konulara da duyarlılık gösterdiğini belirterek, yeni süreçte aktif rol üstleneceğini kaydetti.

ÖMER KURT KİMDİR?

1973, Sivas Zara doğumlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ömer Kurt, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2009 yılından itibaren Kutsal Damacana, Kurtlar Vadisi Pusu, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Aman Reis Duymasın, Ben Bu Cihana Sığmazam gibi çeşitli film ve dizilerde rol aldı.

Kaynak: Haber Merkezi / AA
