Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Fenerbahçe kalecisi Ederson hakkında kararını verdi. Brezilyalı file bekçisi, iki ayrı ihlal nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

İKİ AYRI MADDEDEN SEVK

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Ederson, “Hakaret” gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi kapsamında, “Sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle ise 36. madde kapsamında PFDK’ye gönderildi.

Deneyimli kalecinin tedbirli sevk edilmesi, ceza sürecinin doğrudan işlemeye başlayacağı anlamına geliyor.

DERBİDE KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

Fenerbahçe’nin Galatasaray deplasmanında 3-0 mağlup olduğu mücadelede Ederson, maç sırasında hakem Yasin Kol’a yönelik tepkileri sonrası kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı.

Karşılaşmanın ardından yaşanan pozisyonlar uzun süre tartışılmıştı.

GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE KAYSERİSPOR DA SEVK EDİLDİ

TFF Hukuk Müşavirliği’nin açıklamasına göre yalnızca Ederson değil, bazı kulüpler de çeşitli nedenlerle disipline gönderildi.

Zecorner Kayserispor 5 ayrı ihlalden, Galatasaray 3 ayrı ihlalden, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise birer ihlal nedeniyle PFDK’ye sevk edildi.