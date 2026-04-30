İklim değişikliğinin etkileri dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de giderek daha görünür hale geliyor. Özellikle deniz seviyesindeki yükselme, kıyı bölgeleri ve delta ovaları için uzun vadede yeni risk alanları oluşturuyor.
Türkiye’de bu şehirler sular altında kalacak
Uzmanlara göre Türkiye kıyılarında deniz seviyesi yükselmesi ani bir felaketten ziyade kıyı erozyonu ve tarım arazilerinde tuzlanma gibi kademeli etkilerle ilerleyecek; en riskli bölgeler Marmara, Ege ve Akdeniz kıyıları olarak öne çıkıyor.Derleyen: Haber Merkezi
İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, deniz seviyesindeki artışın Türkiye’de ani bir “sular altında kalma” senaryosundan ziyade, kıyı erozyonu, taşkınlar ve tarım arazilerinde tuzlanma gibi kademeli etkilerle ilerleyeceğini belirtti.
2050 VE 2100 SENARYOLARI
Kadıoğlu’nun değerlendirmelerine göre Türkiye kıyılarında deniz seviyesi yükselmesi şimdiden hissedilmeye başladı. 2050 yılına kadar 30 ila 50 santimetrelik bir artış öngörülürken, 2100 yılına gelindiğinde bazı senaryolarda bu yükselişin 1 metreyi aşabileceği ifade ediliyor.
Bu durumun özellikle kıyıya yakın yerleşim alanları ve tarımsal üretim yapılan ovalar üzerinde ciddi baskı oluşturması bekleniyor.
EN RİSKLİ BÖLGELER
Türkiye’de deniz seviyesinin yükselmesinden en fazla etkilenmesi beklenen bölgeler şöyle sıralanıyor:
Marmara Bölgesi: İstanbul kıyıları, Haliç çevresi, Kocaeli ve Yalova hattı risk altında. Sadece İstanbul’da yaklaşık 120 kilometrekarelik alanın etkilenebileceği belirtiliyor.
Ege Bölgesi: İzmir Körfezi ve Gediz Deltası öne çıkıyor.
Akdeniz Bölgesi: Çukurova deltası, Antalya kıyıları ve İskenderun Körfezi riskli alanlar arasında.
Karadeniz: Çarşamba ve Bafra deltalarının da deniz seviyesindeki yükselmeden etkilenebileceği değerlendiriliyor.
“YAVAŞ AMA KALICI BİR SÜREÇ”
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, kıyı bölgelerinde yaşanacak değişimlerin ani değil, yavaş ilerleyen ancak uzun vadede ciddi sonuçlar doğurabilecek bir süreç olduğuna dikkat çekti.