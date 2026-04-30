Küresel piyasalarda artan enerji maliyetleri ve merkez bankalarının "yüksek faiz" sinyalleri, ons altını bir ayın en düşük seviyelerine çekti.
Petrol alev aldı 4 yılın zirvesine fırladı, altın ve dolar tepetaklak, piyasalarda son durum
Küresel piyasalarda tansiyon yükselirken altın fiyatları baskı altında kaldı. ABD-İran gerilimi ve petrol arzı endişeleriyle enerji fiyatları fırlarken, yatırımcılar Bitcoin’e yöneldi. İşte son durum.Derleyen: Züleyha Öncü
ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Ons altın 4.550 dolar sınırına kadar gerilerken, bu düşüş Kapalıçarşı’da gram ve çeyrek altın fiyatlarını da aşağı çekti.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın 6.620 TL seviyelerine çekilirken,
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın 10.912 TL,
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın ise 21.825 TL bandından işlem görüyor.
ABD Başkanı Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamaları ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat riskleri, doların küresel bazda gücünü korumasına neden oluyor.
DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?
Dolar/TL 45,00 seviyesinin üzerine yerleşirken, Euro/TL paritedeki değişimlerle birlikte 48,00 TL üzerindeki seyrini sürdürüyor.
Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve küresel petrol akışının yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nın kapanma riski, Brent petrol fiyatlarını adeta uçurdu.
BRENT PETROL BUGÜN NE KADAR?
Brent petrol, yüzde 4,5 artışla 124,7 dolar seviyesine yükselirken, ABD tipi ham petrol (WTI) 109 doların üzerine çıktı. Son yükselişle birlikte petrol fiyatları üst üste dördüncü ayı da artışla kapatmaya hazırlanıyor. Fiyatlar, 15 Haziran 2022’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Gümüş ve Bitcoin: Risk İştahı Kriptoya Kaydı
Gümüş fiyatları, altınla paralel olarak baskı görse de endüstriyel talep beklentisiyle 72 dolar (ons) seviyelerinde tutunmaya çalışıyor.
Kripto para tarafında ise Bitcoin, "dijital altın" imajını tazeleyerek 77.000 dolar barajını aştı
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.