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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kuruluna (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel, '7258 sayılı Kanuna muhalefet', 'Evrakta sahtecilik suçuna iştirak' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla dün akşam saatlerinde Trabzon'da gözaltına alındı.

Trabzonspor ile Drogheda United arasında dün oynanan hazırlık maçında görev yapan Yasin Kol, karşılaşma sonrası evinde gözaltına alındı ve ikametinde arama yapıldı.

‘BAHİS OYNAMADIM SEVDİĞİM İNSANLARA PARA GÖNDERDİM’

Geceyi Trabzon Emniyet Müdürlüğü’nde geçiren şüphelilerden Yasin Kol'un ilk ifadesi ortaya çıktı. Hakkındaki iddiaları reddeden Kol'un ifadesinde, "Ben herhangi bahis oynamadım. Sadece sevdiğim, benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim. Bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur" dediği belirtildi.

Gözaltındaki Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün uçakla İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda gerçekleştirilen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu ifade edilmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi olan bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

MHK BAŞKANI DAHİL 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yaşanan olay sonrası İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğinin Üsküdar'daki merkezinde arama gerçekleştirildi. Aramada, sınav evrakları, gelir-gider tablosu ve dernek kayıtlarının da tutulduğu 125 klasöre el konulmuştu.

Öte yandan MHK Başkanı şüpheli Ferhat Gündoğdu'nun telefonunu ve şifresini emniyet ekiplerine verdiği öğrenilmişti.