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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kuruluna (MHK) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol'un gözaltına alındığı bildirildi.

DOSTLUK MAÇININ ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Trabzonspor ile İrlanda temsilcisi Drogheda United arasında oynanan dostluk maçını yöneten Yasin Kol'un, karşılaşmanın tamamlanmasının ardından Trabzon'da gözaltına alındı. Ayrıca Süper Lig yardımcı hakemİ Göktuğ Hazar Erel de gözaltına alındığı belirtildi.

SAVCILIKTAN YASİN KOL VE GÖKTUĞ HAZER EREL AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHK başkanı ve diğer bir kısım şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; gözaltında bulunan şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizi neticesinde Süper Lig Hakemi Yasin Kol ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiası ile gözaltına alınmıştır."

YASA DIŞI BAHİS SUÇU

Yasin Kol’un 7258 sayılı kanuna muhalefet suçunun yasa dışı bahis olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Burak Doğan'ın paylaştığı raporda, Yasin Kol'un para transferlerinin, miktarları ve paranın geliş-gidiş yönü itibarıyla yasa dışı bahis oynadığına işaret ettiğinin tespit edildiği yazıyor.