Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'da "Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hakem Yasin Kol tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılıkta ifadesinin ardından "şike ve teşvik primi" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Yasin Kol'a, ayrı soruşturmada tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile arasında geçen "hakem atama" konuşmaları soruldu.

Ferhat Gündoğdu ile yazışması sorulması üzerine Yasin Kol, şunları söyledi:

"Türkiye ligindeki müsabakalarda hakem kadrosunun belirlenmesi MHK başkanının inisiyatifindedir. MHK başkanı; derbi ve kritik maçlardan yaklaşık üç gün önce maçı yönetecek hakemle görüşerek, kadrosunda kimlerle daha uyumlu çalışabileceğini ve bir önerisi olup olmadığını sorar.

Yurt dışındaki maçlarda da uygulama bu şekildedir. Ayrıca bu prosedür bana özel olmayıp derbi yönetecek tüm hakemler için geçerlidir. Ben de yukarıdaki konuşmalarda bahsi geçen maçın hakem kadrosuna dair önerimi MHK başkanına sundum ve kendisinin onayıyla maçı yönettim. Yukarıdaki konuşmanın içeriği bundan ibarettir."

Süper Lig hakemi Yasin Kol’un MASAK raporunda şu bilgiler yer almıştı:

— 2012-2026 yılları arasında 5.978 işlem gerçekleştirildi.

— Hesaplardan toplam 72,1 milyon TL çıkış oldu.

— Hesaplara toplam 62,5 milyon TL giriş yapıldı.

— Toplam işlem hacmi 135 milyon TL olarak kaydedildi.

— İşlem hacmi 2020’den sonra belirgin şekilde arttı.

— Artış, 2024-2026 döneminde hızlandı.

— 2026’da yaklaşık 22,3 milyon TL girişe karşılık 40,8 milyon TL çıkış gerçekleşti.