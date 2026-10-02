İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kuruluna (MHK) yönelik yürütülen Hakemler Dosyası soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
Trabzon'da gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol, soruşturma işlemleri için İstanbul'a getirildi.
HAZIRLIK MAÇININ ARDINDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI
Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel, Trabzonspor ile Drogheda United arasında oynanan hazırlık maçının ardından gözaltına alındı.
İki hakem hakkında 7258 sayılı Kanun'a muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla işlem başlatıldı.
EMNİYET ÖNCESİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Trabzon'daki gözaltı işlemlerinin ardından İstanbul'a getirilen Yasin Kol, emniyete götürülmeden önce sağlık kontrolünden geçirildi.
Kol hakkındaki soruşturma işlemleri devam ediyor.