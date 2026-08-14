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Boşanmanın hemen ardından, yaklaşık bir ay sonra ortaya atılan aşk iddiaları magazin dünyasında geniş yankı uyandırmış, ancak Yasemin Ergene çıkan haberleri yalanlamıştı.

Aradan geçen yaklaşık 10 ayın ardından çifte yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ikilinin ilişkisinin sadece bir söylentiden ibaret olmadığı ve birlikteliklerinin uzun süredir gizlice devam ettiği öğrenildi.

SET ÖNCESİ BAŞ BAŞA TATİL

16 yıl aradan sonra ekranlara dönmeye hazırlanan oyuncu Yasemin Ergene’nin, yeni projesinin çekimleri başlamadan hemen önce Sevgilisi Prof. Dr. Karaca Başaran ile birlikte gözlerden uzak baş başa tatil yaptığı iddia edildi. İkilinin bu romantik kaçamağı, uzun süredir saklanan ilişkinin en somut kanıtı olarak değerlendirildi