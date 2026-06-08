Yakın dostluklarını uzun yıllardır sürdüren iki oyuncu, Melike Güner’in doğum günü kutlamasında bir araya geldi. Birlikte çektirdikleri fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Doktorlar’ın Ela ve Zenan’ı yıllar sonra bir arada: Son halleri olay oldu
Bir dönemin fenomen dizileri arasında gösterilen Doktorların unutulmaz karakterleri Ela ve Zenan’a hayat veren Yasemin Ergene ile Melike Güner, yıllar sonra yeniden gündeme oturdu.Derleyen: Cemile Kurel
Türk televizyonlarının hafızalara kazınan yapımlarından Doktorlar sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan ikili, yıllar geçmesine rağmen dostluklarından ödün vermedi.
Sık sık görüşen Yasemin Ergene ve Melike Güner, son olarak doğum günü organizasyonunda buluşarak nostalji rüzgârı estirdi.
Özel günden kareleri sosyal medya hesabında paylaşan Yasemin Ergene, yakın arkadaşının yeni yaşını "Nice güzel yaşlara Melo’m" mesajıyla kutladı.
Paylaşımlar kısa sürede takipçilerden binlerce beğeni ve yorum aldı.
Özellikle oyuncuların yıllar içindeki değişimi dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcıları "Yıllar onlara yaramış", "Hâlâ çok güzeller", "Adeta gençleşmişler" ve "Dostlukları hiç değişmemiş" gibi yorumlarla beğenilerini dile getirdi.