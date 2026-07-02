Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yasadışı bahis reklamı yaptığı tespit edilen 28 internet sitesi hakkında işlem yapıldı.
Edinilen bilgiye göre yapılan tespitlerin ardından internet sitelerine yönelik erişimin engellenmesi talebinde bulunuldu. Talep istikametinde Kırşehir Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 28 internet sitesi hakkında erişimin engellenmesine karar verildi.
Yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik adli ve idari süreçlerin kararlılıkla sürdürüldüğü öğrenildi.
Yasadışı bahis reklamı yapan 28 internet sitesine erişim engeli
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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yasadışı bahis reklamı yaptığı tespit edilen 28 internet sitesi hakkında işlem yapıldı.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü'nün tespitiyle harekete geçen adli makamlar, yasa dışı bahis reklamı yayımlayarak mevzuata aykırı faaliyet gösteren 28 internet sitesine erişim engeli getirdi
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yasadışı bahis reklamı yaptığı tespit edilen 28 internet sitesi hakkında işlem yapıldı.