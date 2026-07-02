Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem TOGG limuzinler NATO zirvesi için yoksulluğun gizlendiği Ankara sokaklarında

TOGG limuzinler NATO zirvesi için yoksulluğun gizlendiği Ankara sokaklarında

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un, alışılmışın dışındaki tasarımlı "Limuzin" modeli, NATO zirvesi öncesi Ankara sokaklarında trafiğe çıktı. TOGG limuzinlerin NATO zirvesi kapsamında kullanılacağı düşünülüyor.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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TOGG limuzinler NATO zirvesi için yoksulluğun gizlendiği Ankara sokaklarında - Resim: 1

Araçların devlet protokolü, üst düzey isimler ve özel VIP taşımacılık için kullanılacağı düşünülüyor.

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TOGG limuzinler NATO zirvesi için yoksulluğun gizlendiği Ankara sokaklarında - Resim: 2

NATO liderlerinin "Türkiye gerçeklerini" görmemesi için sarf edilen yoğun çaba sonucu, gecekonduların önüne set çekildi, yıllardır yapılmayan yol düzenlemeleri yapıldı, eski binalar boyandı.

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TOGG limuzinler NATO zirvesi için yoksulluğun gizlendiği Ankara sokaklarında - Resim: 3

Özellikle devlet protokolü, üst düzey makam kullanımları ve özel VIP taşımacılık hizmetleri için geliştirildiği tahmin edilen yerli araçlar, caddelerdeki heybetli duruşuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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TOGG limuzinler NATO zirvesi için yoksulluğun gizlendiği Ankara sokaklarında - Resim: 4

Ankara’da NATO Zirvesi'nde kullanılacağı iddia edilen limuzin TOGG’lar da kent sokaklarında görüntülendi.

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TOGG limuzinler NATO zirvesi için yoksulluğun gizlendiği Ankara sokaklarında - Resim: 5

Ankara sokaklarında çekilen görüntülerde, TOGG modellerinin kapıları olmadığı görüldü.

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TOGG limuzinler NATO zirvesi için yoksulluğun gizlendiği Ankara sokaklarında - Resim: 6

Araçların devlet protokolü, üst düzey isimler ve özel VIP taşımacılık için kullanılacağı düşünülüyor.

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