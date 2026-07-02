Araçların devlet protokolü, üst düzey isimler ve özel VIP taşımacılık için kullanılacağı düşünülüyor.
TOGG limuzinler NATO zirvesi için yoksulluğun gizlendiği Ankara sokaklarında
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG'un, alışılmışın dışındaki tasarımlı "Limuzin" modeli, NATO zirvesi öncesi Ankara sokaklarında trafiğe çıktı. TOGG limuzinlerin NATO zirvesi kapsamında kullanılacağı düşünülüyor.Aykut Metehan
NATO liderlerinin "Türkiye gerçeklerini" görmemesi için sarf edilen yoğun çaba sonucu, gecekonduların önüne set çekildi, yıllardır yapılmayan yol düzenlemeleri yapıldı, eski binalar boyandı.
Özellikle devlet protokolü, üst düzey makam kullanımları ve özel VIP taşımacılık hizmetleri için geliştirildiği tahmin edilen yerli araçlar, caddelerdeki heybetli duruşuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Ankara’da NATO Zirvesi'nde kullanılacağı iddia edilen limuzin TOGG’lar da kent sokaklarında görüntülendi.
Ankara sokaklarında çekilen görüntülerde, TOGG modellerinin kapıları olmadığı görüldü.
Araçların devlet protokolü, üst düzey isimler ve özel VIP taşımacılık için kullanılacağı düşünülüyor.