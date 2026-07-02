Yeniçağ Gazetesi
02 Temmuz 2026 Perşembe
İstanbul 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi İslam Memiş gram altındaki kritik tarihi açıkladı: Günler kaldı

İslam Memiş gram altındaki kritik tarihi açıkladı: Günler kaldı

Altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. 8.000 TL bandının üzerine çıkan gram altın, şu sıralar 6.000 TL seviyelerinde seyrediyor. Ünlü piyasa analisti İslam Memiş, CNN’de yaptığı açıklamada piyasalardaki son durumu, nedenleri ve yatırımcılara önerilerini açıkladı.

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İslam Memiş gram altındaki kritik tarihi açıkladı: Günler kaldı - Resim: 1

Altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. 8.000 TL bandının üzerine çıkan gram altın, şu sıralar 6.000 TL seviyelerinde seyrediyor.

1 13
İslam Memiş gram altındaki kritik tarihi açıkladı: Günler kaldı - Resim: 2

Piyasa analisti İslam Memiş, CNN’de yaptığı açıklamada piyasalardaki son durumu, nedenleri ve yatırımcılara önerilerini açıkladı.

2 13
İslam Memiş gram altındaki kritik tarihi açıkladı: Günler kaldı - Resim: 3

Memiş, altın, gümüş, kripto para ve borsalarda satışların devam ettiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yatırımcı şunu merak edebilir. Yani sadece altın değil diğer yatırım araçlarında da düşüşler var. Bu para nereye giriyor? Bu para Amerikan tahvil faizlerindeki yükselişler, doların güçlenmesi, dolar endeksi 101 seviyesinin üzerinde para piyasalarına giriyor.”

3 13
İslam Memiş gram altındaki kritik tarihi açıkladı: Günler kaldı - Resim: 4

Amerika Merkez Bankası (Fed) faiz artırım ihtimalinin piyasalar tarafından şimdiden fiyatlandığını vurgulayan Memiş, doların güçlenmesinin emtialar üzerinde baskı yarattığını söyledi.

4 13
İslam Memiş gram altındaki kritik tarihi açıkladı: Günler kaldı - Resim: 5

Ocak ayında tarihi zirvelerin görüldüğünü, ancak son 5 ayda satış dalgasının hakim olduğunu hatırlattı.

Altın-Petrol Korelasyonu Bozuldu, Odak Dolar Paritesi

Özellikle son dönemde altın ile petrol arasındaki korelasyonun bozulduğunu ifade eden Memiş, artık altın fiyatlarının dolar paritesine daha fazla bağlı olacağını belirtti:

5 13
İslam Memiş gram altındaki kritik tarihi açıkladı: Günler kaldı - Resim: 6

“Şimdi altın petrol korelasyonu bozuldu. Artık altın dolar paritesine odaklanacağız. Doların güçlendiği, altın, gümüş gibi emtiaların baskılandığı bir süreç var karşımızda.”

6 13
İslam Memiş gram altındaki kritik tarihi açıkladı: Günler kaldı - Resim: 7

Teknik Seviyeler ve Destekler

Teknik analizlere göre düşüşlerin henüz bitmediğini söyleyen İslam Memiş, önemli destek seviyelerini açıkladı:

Ons altın için 3.880 dolar güçlü destek seviyesi.
Gram altın için 5.900 TL güçlü destek seviyesi.

7 13
İslam Memiş gram altındaki kritik tarihi açıkladı: Günler kaldı - Resim: 8

Konuşma sırasında ons altının 3.973 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, “Daha 3.880 dolara 100 dolar gibi bir rakam var. Daha aşağıda alanımız var” dedi. Yaz aylarında piyasalarda rehavet beklediklerini ve baskının birkaç ay devam edebileceğini öngörüyor.

8 13
İslam Memiş gram altındaki kritik tarihi açıkladı: Günler kaldı - Resim: 9

13 Temmuz Tarihi Kritik

Memiş, 13 Temmuz tarihine dikkat çekti. ABD’nin Çin’e yönelik 180 günlük yaptırım sürecinin bu tarihte dolacağını hatırlatarak şu yorumu yaptı:

“13 Temmuz tarihinde Amerika’nın Çin’e vermiş olduğu bu yaptırım kararı vardı. 180 günlük. O tarih doğuyor. Yani değerli metaller tarafında, altın ve gümüş tarafında 13 Temmuz tarihi çok önemli.”

Bu tarihe kadar destek seviyelerinin test edilebileceğini, sonrasında ise merkez bankalarının alımlarının hızlanmasıyla birlikte yılın ikinci yarısında toparlanma beklendiğini söyledi.

9 13
İslam Memiş gram altındaki kritik tarihi açıkladı: Günler kaldı - Resim: 10

Yatırımcı Ne Yapmalı? İslam Memiş’in Önerileri

8.000 TL’den altın alan yatırımcılar için net mesajı şu oldu:

“Şimdi 8.000 liradan ben altını aldım. Peki ne yapmalıyım? Şimdi beklemekten başka yapacak hiçbir şey yok. Ne panik satışları yapacaksınız ne de panik tarafına başka bir yatırım aracına geçeceksiniz. Sadece bekleyeceksiniz.”

10 13
İslam Memiş gram altındaki kritik tarihi açıkladı: Günler kaldı - Resim: 11

Bu yılın genelini “manipülasyon piyasası” olarak nitelendiren Memiş, şöyle devam etti:

“Piyasalarda şu anda bu 6 aylık süreçte borsada, döviz tarafında, kripto para piyasasında, altın ve gümüş tarafında kimse kazanmadı. Kazanan yok bu yıl. Ve bu yıl sonuna kadar bu manipülasyon piyasası devam edeceğinden dolayı bu yıl paradan para kazanma yılı değil. Bu yıl parayı koruma yılı.”

11 13
İslam Memiş gram altındaki kritik tarihi açıkladı: Günler kaldı - Resim: 12

Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için ise fırsat olabileceğini belirtti. Fiziki altın tarafında işçilik (premium) maliyetlerinin de takip edilmesi gerektiğini hatırlattı. Mayıs ayında düşük seviyelere inen işçiliklerin yeniden yükseldiğini, bu nedenle 6.000 TL altına inilse bile kalıcı olmayabileceğini ifade etti.

12 13
İslam Memiş gram altındaki kritik tarihi açıkladı: Günler kaldı - Resim: 13

NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

13 13
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro