İslam Memiş gram altındaki kritik tarihi açıkladı: Günler kaldı

13 Temmuz Tarihi Kritik

Memiş, 13 Temmuz tarihine dikkat çekti. ABD’nin Çin’e yönelik 180 günlük yaptırım sürecinin bu tarihte dolacağını hatırlatarak şu yorumu yaptı:

“13 Temmuz tarihinde Amerika’nın Çin’e vermiş olduğu bu yaptırım kararı vardı. 180 günlük. O tarih doğuyor. Yani değerli metaller tarafında, altın ve gümüş tarafında 13 Temmuz tarihi çok önemli.”

Bu tarihe kadar destek seviyelerinin test edilebileceğini, sonrasında ise merkez bankalarının alımlarının hızlanmasıyla birlikte yılın ikinci yarısında toparlanma beklendiğini söyledi.