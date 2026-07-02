Altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. 8.000 TL bandının üzerine çıkan gram altın, şu sıralar 6.000 TL seviyelerinde seyrediyor.
İslam Memiş gram altındaki kritik tarihi açıkladı: Günler kaldı
Altın fiyatlarındaki düşüş yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. 8.000 TL bandının üzerine çıkan gram altın, şu sıralar 6.000 TL seviyelerinde seyrediyor. Ünlü piyasa analisti İslam Memiş, CNN’de yaptığı açıklamada piyasalardaki son durumu, nedenleri ve yatırımcılara önerilerini açıkladı.Züleyha Öncü
Piyasa analisti İslam Memiş, CNN’de yaptığı açıklamada piyasalardaki son durumu, nedenleri ve yatırımcılara önerilerini açıkladı.
Memiş, altın, gümüş, kripto para ve borsalarda satışların devam ettiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:
“Yatırımcı şunu merak edebilir. Yani sadece altın değil diğer yatırım araçlarında da düşüşler var. Bu para nereye giriyor? Bu para Amerikan tahvil faizlerindeki yükselişler, doların güçlenmesi, dolar endeksi 101 seviyesinin üzerinde para piyasalarına giriyor.”
Amerika Merkez Bankası (Fed) faiz artırım ihtimalinin piyasalar tarafından şimdiden fiyatlandığını vurgulayan Memiş, doların güçlenmesinin emtialar üzerinde baskı yarattığını söyledi.
Ocak ayında tarihi zirvelerin görüldüğünü, ancak son 5 ayda satış dalgasının hakim olduğunu hatırlattı.
Altın-Petrol Korelasyonu Bozuldu, Odak Dolar Paritesi
Özellikle son dönemde altın ile petrol arasındaki korelasyonun bozulduğunu ifade eden Memiş, artık altın fiyatlarının dolar paritesine daha fazla bağlı olacağını belirtti:
“Şimdi altın petrol korelasyonu bozuldu. Artık altın dolar paritesine odaklanacağız. Doların güçlendiği, altın, gümüş gibi emtiaların baskılandığı bir süreç var karşımızda.”
Teknik Seviyeler ve Destekler
Teknik analizlere göre düşüşlerin henüz bitmediğini söyleyen İslam Memiş, önemli destek seviyelerini açıkladı:
Ons altın için 3.880 dolar güçlü destek seviyesi.
Gram altın için 5.900 TL güçlü destek seviyesi.
Konuşma sırasında ons altının 3.973 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, “Daha 3.880 dolara 100 dolar gibi bir rakam var. Daha aşağıda alanımız var” dedi. Yaz aylarında piyasalarda rehavet beklediklerini ve baskının birkaç ay devam edebileceğini öngörüyor.
13 Temmuz Tarihi Kritik
Memiş, 13 Temmuz tarihine dikkat çekti. ABD’nin Çin’e yönelik 180 günlük yaptırım sürecinin bu tarihte dolacağını hatırlatarak şu yorumu yaptı:
“13 Temmuz tarihinde Amerika’nın Çin’e vermiş olduğu bu yaptırım kararı vardı. 180 günlük. O tarih doğuyor. Yani değerli metaller tarafında, altın ve gümüş tarafında 13 Temmuz tarihi çok önemli.”
Bu tarihe kadar destek seviyelerinin test edilebileceğini, sonrasında ise merkez bankalarının alımlarının hızlanmasıyla birlikte yılın ikinci yarısında toparlanma beklendiğini söyledi.
Yatırımcı Ne Yapmalı? İslam Memiş’in Önerileri
8.000 TL’den altın alan yatırımcılar için net mesajı şu oldu:
“Şimdi 8.000 liradan ben altını aldım. Peki ne yapmalıyım? Şimdi beklemekten başka yapacak hiçbir şey yok. Ne panik satışları yapacaksınız ne de panik tarafına başka bir yatırım aracına geçeceksiniz. Sadece bekleyeceksiniz.”
Bu yılın genelini “manipülasyon piyasası” olarak nitelendiren Memiş, şöyle devam etti:
“Piyasalarda şu anda bu 6 aylık süreçte borsada, döviz tarafında, kripto para piyasasında, altın ve gümüş tarafında kimse kazanmadı. Kazanan yok bu yıl. Ve bu yıl sonuna kadar bu manipülasyon piyasası devam edeceğinden dolayı bu yıl paradan para kazanma yılı değil. Bu yıl parayı koruma yılı.”
Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için ise fırsat olabileceğini belirtti. Fiziki altın tarafında işçilik (premium) maliyetlerinin de takip edilmesi gerektiğini hatırlattı. Mayıs ayında düşük seviyelere inen işçiliklerin yeniden yükseldiğini, bu nedenle 6.000 TL altına inilse bile kalıcı olmayabileceğini ifade etti.
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