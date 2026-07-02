Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 2 yılda hem rütbe hem de diploma...Yüksek donanım ile mezun oluyorlar

2 yılda hem rütbe hem de diploma...Yüksek donanım ile mezun oluyorlar

Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç duyduğu nitelikli erkek ve kadın astsubaylar, Balıkesir General Kemal Kışlasında yer alan Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda yetişiyor.

Kaynak: AA
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2 yılda hem rütbe hem de diploma...Yüksek donanım ile mezun oluyorlar - Resim: 1

Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç duyduğu muharip ve yardımcı sınıflarda görev yapacak, disiplinli, cesur, gerekli fiziki ve mesleki yeterliliğe sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, nitelikli erkek ve kadın astsubaylar KAMYO'da eğitim görüyor.

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2 yılda hem rütbe hem de diploma...Yüksek donanım ile mezun oluyorlar - Resim: 2

Askeri ve akademik eğitimlerini alan öğrenciler, hem astsubay hem de mezun oldukları programa ait ön lisans diploması alarak astsubay çavuş rütbesiyle mezun oluyor.

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2 yılda hem rütbe hem de diploma...Yüksek donanım ile mezun oluyorlar - Resim: 3

YÖK denkliğine sahip olan bilgisayar, elektronik haberleşme, uçak, otomotiv, yapı tesisat ve inşaat teknolojisi ile elektrik, mekatronik, savunma hizmetleri ve işletme yönetimi gibi ön lisans programlarından birine yerleşebilen öğrenciler, 2 yıl boyunca bu programlarda öğrenim de görebiliyor.

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2 yılda hem rütbe hem de diploma...Yüksek donanım ile mezun oluyorlar - Resim: 4

Akademik öğretim döneminde tüm öğrenciler, askeri, temel-savaş beden eğitimi ile öğrenim gördüğü ön lisans programına ait teorik ve uygulamalı eğitimleri birlikte alıyor.

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2 yılda hem rütbe hem de diploma...Yüksek donanım ile mezun oluyorlar - Resim: 5

Teknik alanlardaki ön lisans programlarında eğitim gören öğrencilere, alanlarıyla ilgili uzman öğretmenler tarafından teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

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2 yılda hem rütbe hem de diploma...Yüksek donanım ile mezun oluyorlar - Resim: 6

Öğrenciler, eğitimlerinin yanı sıra özel ilgi ve yetenekleriyle ilgili aktiviteler yapmak, bireysel, sosyal, kültürel açıdan kendilerini geliştirmek için gönüllülük esasına göre satranç, bağlama, gitar, dron, robotik kodlama gibi birçok öğrenci kulübünde çalışma gerçekleştirebiliyor.

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