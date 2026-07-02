2 yılda hem rütbe hem de diploma...Yüksek donanım ile mezun oluyorlar

YÖK denkliğine sahip olan bilgisayar, elektronik haberleşme, uçak, otomotiv, yapı tesisat ve inşaat teknolojisi ile elektrik, mekatronik, savunma hizmetleri ve işletme yönetimi gibi ön lisans programlarından birine yerleşebilen öğrenciler, 2 yıl boyunca bu programlarda öğrenim de görebiliyor.