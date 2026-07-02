Erdoğan'ın seçim tarihi sızdı: İşte Türkiye'yi sandığa götürecek 4 hamle

KABİNEDE SONBAHAR OPERASYONU

Kulislerde konuşulan bir diğer başlık ise kabine değişikliği... Parti kaynakları, sonbahar aylarında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde sınırlı ancak dikkat çekecek bir revizyon beklendiğini aktarıyor. Buna göre dört ya da beş bakanın görevden alınabileceği, yerlerine yeni isimlerin getirilebileceği ifade ediliyor. Kabine değişikliğinin hem ekonomi yönetimine hem de kamuoyunda yıprandığı değerlendirilen bazı bakanlıklara yeni bir ivme kazandırmayı amaçladığı belirtiliyor.