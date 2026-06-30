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Kaynak: DHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul merkezli Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 28 şüpheliden 24’ü yakalanarak gözaltına alındı.

5 MİLYAR TL’LİK PARA TRAFİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporları, MASAK analizleri ve finansal verilerde şüphelilere ait hesaplarda yüksek tutarlı ve kaynağı belirsiz para hareketleri tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis gelirlerinin şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı, ardından bu paraların kripto varlıklar ve elektronik para kuruluşları üzerinden “soğuk cüzdan”lara transfer edilerek aklandığı belirlendi.

Toplamda 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 TL’lik suç gelirinin bu yöntemle sistem dışına çıkarıldığı ortaya kondu.

DİJİTAL MATERYALLER VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Ayrıca yaklaşık yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtirken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.