Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 14-21 Eylül tarihleri arasında yürütülen sanal devriye faaliyetlerinin sonuçlarını açıkladı.

Çalışmalar kapsamında toplam 759 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi.

420 SİTE BTK'YA BİLDİRİLDİ

Yapılan incelemelerde yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı belirlenen 350 internet sitesi tespit edildi. Ayrıca "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 4 ve müstehcen içerikli paylaşım barındıran 66 internet sitesi belirlendi.

Toplam 420 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirilerek erişime engellendi.

2 DOLANDIRICILIK OLAYI AYDINLATILDI

Öte yandan bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar da sürdürüldü.

Bu kapsamda Etimesgut ilçesinde meydana gelen 2 nitelikli dolandırıcılık olayı aydınlatıldı. Olayları gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.