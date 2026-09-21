Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 14-21 Eylül tarihleri arasında yürütülen sanal devriye faaliyetlerinin sonuçlarını açıkladı.

Çalışmalar kapsamında toplam 759 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi.

Yasa dışı 420 internet sitesine erişim engeli getirildi - Resim : 1

420 SİTE BTK'YA BİLDİRİLDİ

Yapılan incelemelerde yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı belirlenen 350 internet sitesi tespit edildi. Ayrıca "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 4 ve müstehcen içerikli paylaşım barındıran 66 internet sitesi belirlendi.

Toplam 420 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirilerek erişime engellendi.

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2 DOLANDIRICILIK OLAYI AYDINLATILDI

Öte yandan bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar da sürdürüldü.

Bu kapsamda Etimesgut ilçesinde meydana gelen 2 nitelikli dolandırıcılık olayı aydınlatıldı. Olayları gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.