Basketbolda 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, sezonun ilk kupasını müzesine götürebilmek için karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya: Sezonun ilk kupası sahibini buluyor
Basketbolda sezonun ilk kupası Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyle sahibini bulacak. 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası öncesinde iki takımın başantrenörleri ve kaptanları açıklamalarda bulundu.Kaynak: AA
Derbi öncesinde düzenlenen basın toplantısına Fenerbahçe Tarfin Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve kaptan Melih Mahmutoğlu ile Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic ve kaptan Conor Morgan katıldı.
ALIMPIJEVIC: 'ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ'
Dusan Alimpijevic'in açıklamaları şu şekilde:
"Bu ülke için Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın çok önemli olduğunun farkındayız. Beşiktaş olarak iyi bir sezon geçirdik. Cumhurbaşkanlığı Kupası ile geçmişi unutmalıyız, yeni sezona odaklanmalıyız.
"10 yeni oyuncumuz var. Onları takıma alıştırmaya çalışıyoruz. En kısa sürede takımın formunu en iyi seviyeye çekmemiz lazım. Yarın elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Rakibimize saygı duyuyoruz. 4-5 kez finalde karşılaştık. Yarın da saygı duyulması gereken bir rakibe karşı oynayacağız."
"Yarın en iyi basketbolumuzu oynayacak zamanımız yok. Hazırlıkları tamamlayamadık. Bu kupayı ilginç kılan da bu. Hazırlıklar tam anlamıyla yapılmadı. Her iki takım da en iyi performansını gösteremeyecek. Bu yüzden karakteri sahaya yansıtmak önemli olacak."
JASIKEVICIUS: 'YARINKİ MAÇ BİZİM İÇİN ÖZEL OLACAK'
Sarunas Jasikevicius ise şöyle konuştu:
"Çok heyecanlıyız. Sezona hızlı bir giriş yapacağız. Yaklaşık 3-4 haftadır çalışıyoruz. Her sezon başında olduğu gibi bazı şeyleri düzene sokmaya çalışıyoruz. Yeni oyuncuları takıma alıştırmaya çalışıyoruz. Yarınki maç bizim için özel olacak."
"Finalde rakibin kolay sayı bulmasına engel olmalısınız. Her topun kıymetini bilmelisiniz. Küçük detaylara dikkat etmelisiniz. Bunlar kilit faktörler. Hataları sınırlı sayıda tutabilirsek iyi bir performans sergileriz."
MELİH MAHMUTOĞLU: 'SEZONA İYİ BAŞLAMAK ÖNEMLİ'
Beşiktaş'ın tebrik ederek sözlerine başlayan Melih Mahmutoğlu şunları söyledi:
"İki takım için de sezonun başındayız. Sezona iyi başlamak önemli. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. 2-3 senedir finallerde karşılaşıyoruz. Bu sezon Basketbol Avrupa Ligi'nde oynayacaklar. 3 Türk takımıyla Avrupa Ligi'nde mücadele etmek önemli. Onlar Avrupa Ligi'nde oynamayı zaten hak ediyordu. Yarınki maçta Beşiktaş'a başarılar diliyorum."
"Yarınki maç bir derbi olacak. Derbi karşılaşmaları oyuncular için çok daha keyifli oluyor. Taraftarın coşkusuyla gerçek bir final havası oluşuyor. Beşiktaş'ın gösterdiği performans çok değerli. Taraftarların olduğu maçlar da oyuncular için çok daha güzel geçiyor."
CONOR MORGAN: 'FENERBAHÇE İLE OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ'
Beşiktaş kaptanı Conor Morgan derbi için sabırsızlandıklarını ifade etti:
"Yarınki atmosferle yeni oyunculara 'hoş geldiniz' diyeceğiz. Yarın çok keyifli bir maç olacak. Elimizden geleni yapacağız. Fenerbahçe ile oynamak için sabırsızlanıyoruz."
"Yarın kaptan olarak sahaya çıkacak olmam önemli. Beşiktaş olarak önemli bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Son 2 senede gösterdiğimiz başarılar da bunu gösteriyor. Son dönemde iyi bir performans gösterdik."
FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasında oynanacak 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı 22 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak dev mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.