Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya: Sezonun ilk kupası sahibini buluyor

"Yarınki maç bir derbi olacak. Derbi karşılaşmaları oyuncular için çok daha keyifli oluyor. Taraftarın coşkusuyla gerçek bir final havası oluşuyor. Beşiktaş'ın gösterdiği performans çok değerli. Taraftarların olduğu maçlar da oyuncular için çok daha güzel geçiyor."