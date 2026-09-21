Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Lice ve Kulp ilçelerinde yasa dışı kenevir ekimine yönelik operasyonlarda 217 bin 608 kök kenevir ve skunk’ın imha edildiğini, 15 kilogram esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Lice ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Çalışmalara Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. "Yasa Dışı Kenevir Ekimi ile Mücadele Eylem Planı" kapsamında yürütülen operasyonlarda uzaktan algılama sistemlerinden de yararlanıldı.

Lice ve Kulp ilçelerindeki çalışmalar kapsamında 64 operasyonel tim ve 570 personel görev aldı. Yapılan tespitlerde 99 yasa dışı kenevir ekim alanı belirlendi.

Operasyonların ardından söz konusu alanlarda bulunan 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edildi. İçişleri Bakanlığı, bu miktardan yaklaşık 5 ton toz esrar elde edilebileceğini bildirdi.

Çalışmalar sırasında ayrıca 15 kilogram esrar ele geçirildi.