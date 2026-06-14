Bursa’da şiddetli geçimsizlik yaşayan bir çift, boşanmak için Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Hem kadın hem de erkek tarafın karşılıklı dava açtığı süreçte mahkeme, erkeği eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle kusurlu buldu.

Mahkeme, kadının davasını kabul ederek çiftin boşanmasına hükmetti.

Yargıtay’dan ezber bozan emsal karar: “Seni sevmiyorum” demek boşanma sebebi sayıldı - Resim : 1

YARGITAY KARARI BOZDU

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ne taşındı. Daire, yaptığı incelemede yerel mahkemenin kararını bozdu ve kadını da kusurlu buldu.

Yargıtay’dan ezber bozan emsal karar: “Seni sevmiyorum” demek boşanma sebebi sayıldı - Resim : 2

“SEVGİM BİTTİ” İFADESİ KUSUR SAYILDI

Yargıtay kararında, kadının başkalarının yanında eşini küçük düşürücü ifadeler kullandığı ve “Ben eşimi sevmiyorum, sevgim bitti” dediğinin tespit edildiği belirtildi.

Bu davranışların evlilik birliğinin sarsılmasına neden olduğu değerlendirilerek, erkeğin de boşanma davası açmakta haklı olduğu vurgulandı.

Yargıtay’dan ezber bozan emsal karar: “Seni sevmiyorum” demek boşanma sebebi sayıldı - Resim : 3

EMSAL NİTELİK TAŞIYOR

Yargıtay, bu gerekçelerle erkeğin davasının da kabul edilmesi gerektiğine hükmederek yerel mahkeme kararını bozdu.

Kararın, benzer boşanma davalarında emsal teşkil edebileceği ifade edilirken, kamuoyunda da farklı görüşlere neden olduğu öğrenildi.

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