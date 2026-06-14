Birçok kişinin gözden kaçırdığı doğal bir yöntem sayesinde tülleri eski beyazlığına kavuşturmak mümkün. Üstelik bunun için pahalı temizlik ürünlerine ihtiyaç yok. Yıkama sırasında eklenecek yalnızca 2 yemek kaşığı karbonat, tüllerin daha temiz ve parlak görünmesine yardımcı oluyor.
Tül perdeleri kar gibi beyazlatıyor: Sadece yıkama suyuna 2 kaşık eklemek yetiyor
Zaman içinde toz, kalorifer isi, sigara dumanı ve güneş ışınlarının etkisiyle tüller ilk günkü parlaklığını kaybedebiliyor. Sararan ve grileşen perdeleri yeniden beyazlatmak ise çoğu zaman sanıldığı kadar kolay olmuyor.Cemile Kurel
Sararan Tüller İçin Doğal Çözüm
Mutfakların vazgeçilmez ürünlerinden biri olan karbonat, doğal temizleyici ve koku giderici özellikleriyle dikkat çekiyor. Tül perdeler makineye yerleştirildikten sonra deterjan gözüne her zamanki çamaşır deterjanı ekleniyor. Ardından deterjanın yanına veya doğrudan perdelerin üzerine 2 yemek kaşığı karbonat ilave ediliyor.
Karbonat, kumaş liflerine zarar vermeden biriken kirin ve mat görünümün azalmasına yardımcı olurken, özellikle mutfak kaynaklı kokuların giderilmesinde de etkili bir destek sağlıyor.
Tül Perdeleri Beyazlatmak İçin Doğru Yıkama Adımları
İstenen sonucu elde etmek için yalnızca karbonat kullanmak yeterli değil. Yıkama sırasında bazı önemli detaylara da dikkat etmek gerekiyor:
Perdeleri sıkıştırmayın: Tülleri makineye yerleştirirken fazla sıkıştırmadan, gevşek şekilde katlayarak yerleştirin. İsterseniz koruyucu yıkama filesi kullanabilirsiniz.
Karbonat ekleyin: Normal deterjanınızın yanı sıra 2 yemek kaşığı karbonatı da makineye ilave edin.
Düşük sıcaklık tercih edin: Tül perdeler yüksek sıcaklıklarda zarar görebilir veya kalıcı kırışıklıklar oluşabilir. Bu nedenle 30 derece ve hassas/perde programı tercih edilmelidir.
Sıkma devrini düşük tutun: Perdelerin kırışmasını önlemek için sıkma devrini 400 ile 600 arasında ayarlamak faydalı olacaktır.
Ütüye Gerek Bırakmayan Pratik Yöntem
Tül perdeleri yıkadıktan sonra yapılacak küçük bir işlem, ütü zahmetini büyük ölçüde ortadan kaldırabilir. Program tamamlanır tamamlanmaz perdeleri makineden çıkarın ve hafif nemliyken doğrudan kornişe asın.
Nemli kumaşın ağırlığı sayesinde oluşan kırışıklıklar zamanla kendiliğinden açılır. Böylece perdeler hem daha düzgün görünür hem de ekstra ütüleme işlemi gerektirmez. Üstelik yıkama sonrası oluşan ferah temizlik hissi kısa sürede tüm eve yayılır.