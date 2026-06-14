Tül perdeleri kar gibi beyazlatıyor: Sadece yıkama suyuna 2 kaşık eklemek yetiyor

Birçok kişinin gözden kaçırdığı doğal bir yöntem sayesinde tülleri eski beyazlığına kavuşturmak mümkün. Üstelik bunun için pahalı temizlik ürünlerine ihtiyaç yok. Yıkama sırasında eklenecek yalnızca 2 yemek kaşığı karbonat, tüllerin daha temiz ve parlak görünmesine yardımcı oluyor.