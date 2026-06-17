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Yargıtay, geçtiğimiz hafta CHP'den Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin parti üyeliklerini sildi. Böylece CHP'nin 138 olan milletvekili sayısı 129'a düştü

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

9 CHP'li milletvekilinin parti üyeliklerinin Yargıtay tarafından silinmesine ilişkin Sözcü'ye konuşan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP Genel Sekreterliği tarafından MYK toplantısında alınan 'ihraç talepli sevklerin Yargıtay'a bildirildiğini, sevklerin 'tedbirli' olarak yapılması nedeniyle süreç sonuçlanana kadar Yargıtay'ın ilgili kişilerin parti üyeliğini silmesinin standart bir işlem olduğunu belirtti.

BAĞIMSIZ OLACAKLAR

Öte yandan Yargıtay'ın kararıyla birlikte CHP üyesi milletvekili sayısı da 138'den 129'a gerilemiş oldu. Söz konusu kararın Yargıtay tarafından TBMM Başkanlığına iletilmesi ve TBMM'nin internet sitesinde 9 CHP'li milletvekilinin biyografisinin 'bağımsız' milletvekili olarak güncellenmesi bekleniyor.

UMUT AKDOĞAN'DAN İLK TEPKİ

Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, karara "Bu ne acele. Daha savunma hakkımızı bile kullanmadık" diyerek tepki gösterdi.

Akdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bu ne acele? YDK’ya hukuksuz bir sevk var. İtiraz ettik. YDK’da savunma hakkımız var. Mahkemeye itiraz hakkımız var. Biz CHP üyesiyiz. Bir yanlışla tedbiren partideki görevlerimiz varsa (benim yok) onların önüne set çektiniz, parti üyeliğini öyle kafanıza göre silemezsiniz.

NE OLMUŞTU?

Mutlak butlan kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ve MYK'sı, 10 haziran'da 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmişti. Bu karar doğrultusunda Yargıtay'ın 9 vekilin üyeliklerini askıya aldığı öğrenildi.

İhraç istemiyle disipline sevk edilen vekiller şöyle:

Ensar Aytekin

Ali Mahir Başarır

Gökhan Günaydın

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Özgür Karabat

Umut Akdoğan

Veli Ağbaba

Turan Taşkın Özer

Burhanettin Bulut