Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Singapur’da kurduğu AI Yapım iştirakiyle yapay zekâ destekli içerik üretimine öncülük eden Ay Yapım imzalı proje, ana hikayenin öncesini konu alıyor. Film, dizinin en popüler figürlerinden Vartolu’nun çocukluk ve gençlik yıllarına odaklanıyor. Annesini ve dedesini kaybettikten sonra tek başına mücadele veren karakterin, intikam hisleriyle nasıl değiştiği ve çocukluğu ile yetişkinliği arasındaki süreç izleyiciye aktarılıyor.

OYUNCULUK İNSANDAN, GÖRSELLİK YAPAY ZEKÂDAN

Yapım ekibinden paylaşılan detaylara göre, projenin görselliği tamamen yapay zekâ yazılımlarıyla oluşturulurken oyuncu performansları gerçek oyuncular tarafından stüdyo ortamında kaydedildi. Oyuncuların mimik ve jestleri, yapay zekâ yardımıyla dijital mekanlara ve karakter görünümlerine aktarılarak doğal performansların korunduğu belirtildi. Yayın tarihi henüz kesinleşmeyen film, izleyiciyle Amazon Prime Video ekranlarında buluşacak.