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Kaynak: DHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde metruk bir binada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangından korkarak kaçan ve balkon filesine tırnakları takılan bir kedi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Gebizli Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katında çıktı.

Kimsenin yaşamadığı ancak içerisinde eşyaların bulunduğu daireden yükselen alevleri fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ALEVLERE KISA SÜREDE MÜDAHALE

İtfaiye ekipleri, üst kata da sıçrayan yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

KORKUP BALKONA KAÇTI

Yangın sırasında korkan bir kedi, binanın 1'inci katındaki balkona sığındı. Ancak kedinin tırnakları balkonda bulunan koruma filesine takıldı.

Kendi imkanlarıyla kurtulamayan kediyi fark eden itfaiye ekipleri harekete geçti. Ekiplerin müdahalesiyle fileden kurtarılan kedi güvenli alana alındı.