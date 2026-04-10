Fethiye'nin İlçe merkezinden Faralya Mahallesi’ne giden yola sabaha karşı yamaçtan dev kaya parçaları düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Kelebekler Vadisi'nin üst kısmındaki yolda önlem alan jandarma ekipleri sürücülere uyarıda bulundu.

İş makineleriyle yürütülen çalışmaların ardından yolun birkaç saat içinde yeniden ulaşıma açılması planlanıyor.

'YOLDA KİMSE OLMAMASI BÜYÜK ŞANS'

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya da bölgeye gelerek çalışmaları inceledi.

Faralya Mahallesi Muhtarı Hasan Karaburun, olayın sabaha karşı meydana gelmesi nedeniyle yolda kimsenin bulunmadığını, bunun da büyük bir şans olduğunu belirtti.

Bölgedeki yamaçta başka kayaların da bulunduğunu belirten Karaburun, "Yolun alt kısmında Kelebekler Vadisi bulunduğu için özellikle yazın bölge çok sayıda yerli ve yabancı misafir ağırlıyor. Daha büyük bir felaket yaşanmaması için bölgedeki düşme ihtimali olan kayaların temizlenmesi için yetkililerden yardım istiyoruz." diye konuştu.