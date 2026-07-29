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Kaynak: AA

Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 iş ve hizmet aracı ile 189 personel müdahale etti.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları devam ediyor.