Yalova'nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yalova'daki orman yangını kontrol altına alındı - Resim : 1

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su tankeri, 10 iş ve hizmet aracı ile 189 personel müdahale etti.

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SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları devam ediyor.