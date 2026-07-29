Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Muğla ve Antalya cehennemden farksız: Yollar kapatıldı, konut ve hastaneler tahliye edildi

Muğla ve Antalya cehennemden farksız: Yollar kapatıldı, konut ve hastaneler tahliye edildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ve Antalya Kumluca'da başlayan yangınlara müdahale sürüyor. Yangınlar sonucu yollar kapatıldı, konut ve hastaneler tahliye edildi. Şiddetli rüzgar, itfaiye ekiplerinin işini zorlaştırıyor.

Kaynak: AA / DHA / İHA
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Muğla ve Antalya cehennemden farksız: Yollar kapatıldı, konut ve hastaneler tahliye edildi - Resim: 1

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde tarlada başlayan yangın, kısa sürede yakındaki ormanlık alana yayıldı.

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Muğla ve Antalya cehennemden farksız: Yollar kapatıldı, konut ve hastaneler tahliye edildi - Resim: 2

Rüzgarın etkisiyle sık ağaçların bulunduğu bölgede hızla büyüyen alevleri kontrol altına almak için ekipler seferber oldu.

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Muğla ve Antalya cehennemden farksız: Yollar kapatıldı, konut ve hastaneler tahliye edildi - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme unsurları ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

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Muğla ve Antalya cehennemden farksız: Yollar kapatıldı, konut ve hastaneler tahliye edildi - Resim: 4

Alevlere 5 uçak ve 11 helikopter ile havadan; 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 personelden oluşan karadaki ekiplerce yoğun müdahale sürdürülüyor.

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Muğla ve Antalya cehennemden farksız: Yollar kapatıldı, konut ve hastaneler tahliye edildi - Resim: 5

Alevlerin tehdit oluşturduğu Fethiye-Antalya karayolu, olası risk önüne geçmek amacıyla tedbiren araç trafiğine kapatıldı.

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Muğla ve Antalya cehennemden farksız: Yollar kapatıldı, konut ve hastaneler tahliye edildi - Resim: 6

Güvenlik önlemlerinin tamamlanması ve söndürme çalışmalarının ardından güzergahın yeniden ulaşıma açılacağı bildirildi.

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Muğla ve Antalya cehennemden farksız: Yollar kapatıldı, konut ve hastaneler tahliye edildi - Resim: 7

Alevlerin yerleşim yerlerine doğru ilerlemesi üzerine bölgedeki bazı binalar yangından olumsuz etkilendi.

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Muğla ve Antalya cehennemden farksız: Yollar kapatıldı, konut ve hastaneler tahliye edildi - Resim: 8

Tehlikenin büyümesiyle birlikte Seydikemer Devlet Hastanesi ile çevredeki meskenlerin tedbiren tahliyesine karar verildi. Hastaneden çıkarılan kişilerin Fethiye'deki muhtelif sağlık kuruluşlarına nakledildiği aktarıldı.

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Muğla ve Antalya cehennemden farksız: Yollar kapatıldı, konut ve hastaneler tahliye edildi - Resim: 9

Şiddetini artıran rüzgar, alevlerin yayılma hızını artırırken söndürme ekiplerinin işini zorlaştırıyor.

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Muğla ve Antalya cehennemden farksız: Yollar kapatıldı, konut ve hastaneler tahliye edildi - Resim: 10

Ekiplerin gökyüzünden ve karadan aralıksız sürdürdüğü söndürme çalışmaları kapsamında bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

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Muğla ve Antalya cehennemden farksız: Yollar kapatıldı, konut ve hastaneler tahliye edildi - Resim: 11

Öte yandan, güvenlik gerekçesiyle Fethiye-Seydikemer-Antalya kara yolu geçici süreyle sivil araç geçişine kapatıldı.

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Muğla ve Antalya cehennemden farksız: Yollar kapatıldı, konut ve hastaneler tahliye edildi - Resim: 12

Yetkililer, sürücülerin alternatif yollara yönelmesini, müdahale ekiplerinin geçişini kolaylaştırmak adına emniyet şeritlerinin boş bırakılmasını önemle vurguladı.

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Muğla ve Antalya cehennemden farksız: Yollar kapatıldı, konut ve hastaneler tahliye edildi - Resim: 13

Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Seydikemer yangınına müdahale faaliyetleri ilgili Valiliğimiz koordinasyonunda mücadele aralıksız devam etmektedir."

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Muğla ve Antalya cehennemden farksız: Yollar kapatıldı, konut ve hastaneler tahliye edildi - Resim: 14

"Sahada toplam 373 personel, 5 uçak, 12 helikopter, 35 arazöz, 8 ilk müdahale aracı (İMA), 22 su tankeri, 14 iş makinesi, 44 hizmet aracı ve 2 ambulans görev yapmaktadır. 43 hane ile 65 vatandaş tahliye edilmiştir."

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Muğla ve Antalya cehennemden farksız: Yollar kapatıldı, konut ve hastaneler tahliye edildi - Resim: 15

Muğla’nın ardından Antalya da alevlere teslim oldu. Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi sınırlarında yer alan ormanlık alanda, saat 13.30 sularında yangın başladı.

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Muğla ve Antalya cehennemden farksız: Yollar kapatıldı, konut ve hastaneler tahliye edildi - Resim: 16

Bölgede etkisini gösteren rüzgarın da katılmasıyla alevler kısa sürede geniş bir hatta yayıldı. İhbarın yapılmasıyla birlikte Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri olay yerine sevk edildi.

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Muğla ve Antalya cehennemden farksız: Yollar kapatıldı, konut ve hastaneler tahliye edildi - Resim: 17

Ekipler, kontrolden çıkma riski taşıyan yangını durdurabilmek adına hem karadan hem de havadan zamana karşı amansız bir mücadele yürütüyor. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

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Muğla ve Antalya cehennemden farksız: Yollar kapatıldı, konut ve hastaneler tahliye edildi - Resim: 18

Olayla ilgili açıklamada bulunan Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, bölgedeki sert rüzgarın yangının yayılma riskini artırdığını vurgulayarak, tedbir maksatlı Yazır Mahallesi'ndeki meskenlerin boşaltıldığını aktardı.

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Muğla ve Antalya cehennemden farksız: Yollar kapatıldı, konut ve hastaneler tahliye edildi - Resim: 19

Tahliye sırasında bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangın bölgesinden ayrılırken, hayvanlarını da yanlarına aldı. Alevler, yerleşim yerlerinin yakınına kadar ilerledi. Bazı evler yoğun duman ve alevlerin ortasında kaldı.

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Muğla ve Antalya cehennemden farksız: Yollar kapatıldı, konut ve hastaneler tahliye edildi - Resim: 20

Öte yandan yangının neden olduğu güvenlik riskleri sebebiyle Kemer-Kumluca D400 karayolu geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Bölgedeki söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

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