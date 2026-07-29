Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde tarlada başlayan yangın, kısa sürede yakındaki ormanlık alana yayıldı.
Muğla ve Antalya cehennemden farksız: Yollar kapatıldı, konut ve hastaneler tahliye edildi
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ve Antalya Kumluca'da başlayan yangınlara müdahale sürüyor. Yangınlar sonucu yollar kapatıldı, konut ve hastaneler tahliye edildi. Şiddetli rüzgar, itfaiye ekiplerinin işini zorlaştırıyor.Kaynak: AA / DHA / İHA
Rüzgarın etkisiyle sık ağaçların bulunduğu bölgede hızla büyüyen alevleri kontrol altına almak için ekipler seferber oldu.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme unsurları ile Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Alevlere 5 uçak ve 11 helikopter ile havadan; 40 arazöz, 1 iş makinesi ve 261 personelden oluşan karadaki ekiplerce yoğun müdahale sürdürülüyor.
Alevlerin tehdit oluşturduğu Fethiye-Antalya karayolu, olası risk önüne geçmek amacıyla tedbiren araç trafiğine kapatıldı.
Güvenlik önlemlerinin tamamlanması ve söndürme çalışmalarının ardından güzergahın yeniden ulaşıma açılacağı bildirildi.
Alevlerin yerleşim yerlerine doğru ilerlemesi üzerine bölgedeki bazı binalar yangından olumsuz etkilendi.
Tehlikenin büyümesiyle birlikte Seydikemer Devlet Hastanesi ile çevredeki meskenlerin tedbiren tahliyesine karar verildi. Hastaneden çıkarılan kişilerin Fethiye'deki muhtelif sağlık kuruluşlarına nakledildiği aktarıldı.
Şiddetini artıran rüzgar, alevlerin yayılma hızını artırırken söndürme ekiplerinin işini zorlaştırıyor.
Ekiplerin gökyüzünden ve karadan aralıksız sürdürdüğü söndürme çalışmaları kapsamında bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Öte yandan, güvenlik gerekçesiyle Fethiye-Seydikemer-Antalya kara yolu geçici süreyle sivil araç geçişine kapatıldı.
Yetkililer, sürücülerin alternatif yollara yönelmesini, müdahale ekiplerinin geçişini kolaylaştırmak adına emniyet şeritlerinin boş bırakılmasını önemle vurguladı.
Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Seydikemer yangınına müdahale faaliyetleri ilgili Valiliğimiz koordinasyonunda mücadele aralıksız devam etmektedir."
"Sahada toplam 373 personel, 5 uçak, 12 helikopter, 35 arazöz, 8 ilk müdahale aracı (İMA), 22 su tankeri, 14 iş makinesi, 44 hizmet aracı ve 2 ambulans görev yapmaktadır. 43 hane ile 65 vatandaş tahliye edilmiştir."
Muğla’nın ardından Antalya da alevlere teslim oldu. Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Yazır Mahallesi sınırlarında yer alan ormanlık alanda, saat 13.30 sularında yangın başladı.
Bölgede etkisini gösteren rüzgarın da katılmasıyla alevler kısa sürede geniş bir hatta yayıldı. İhbarın yapılmasıyla birlikte Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri olay yerine sevk edildi.
Ekipler, kontrolden çıkma riski taşıyan yangını durdurabilmek adına hem karadan hem de havadan zamana karşı amansız bir mücadele yürütüyor. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.
Olayla ilgili açıklamada bulunan Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, bölgedeki sert rüzgarın yangının yayılma riskini artırdığını vurgulayarak, tedbir maksatlı Yazır Mahallesi'ndeki meskenlerin boşaltıldığını aktardı.
Tahliye sırasında bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangın bölgesinden ayrılırken, hayvanlarını da yanlarına aldı. Alevler, yerleşim yerlerinin yakınına kadar ilerledi. Bazı evler yoğun duman ve alevlerin ortasında kaldı.
Öte yandan yangının neden olduğu güvenlik riskleri sebebiyle Kemer-Kumluca D400 karayolu geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Bölgedeki söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.