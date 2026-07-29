Muğla ve Antalya cehennemden farksız: Yollar kapatıldı, konut ve hastaneler tahliye edildi

Bölgede etkisini gösteren rüzgarın da katılmasıyla alevler kısa sürede geniş bir hatta yayıldı. İhbarın yapılmasıyla birlikte Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri olay yerine sevk edildi.