Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Olay, Gemlik ilçesi Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 60'lı yaşlardaki Asiye Kara ve Vural Kara'dan bir süre haber alamayan yakınları, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler çifti hareketsiz halde buldu. Yapılan kontrollerde Asiye Kara ve Vural Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, çiftin kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.