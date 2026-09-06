Hakim Ziyech'in Wydad Casablanca macerası sona erdi. Fas temsilcisi, 33 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmeler sonucunda sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Wydad Casablanca'da Hakim Ziyech dönemi sona erdi - Resim : 1

WYDAD CASABLANCA'DAN ZİYECH'E VEDA

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Ziyech'in Wydad forması giymesinin kulüp ve taraftarlar için özel bir an olarak kalacağı belirtilirken, Faslı yıldıza kariyerinin devamında başarı dilekleri iletildi.

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16 MAÇTA 9 GOL

Ekim 2025'te Wydad Casablanca'ya katılan Ziyech, Fas ekibinde çıktığı 16 karşılaşmada 9 gol kaydetti ve 2 asist yaptı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Wydad'daki macerasında istikrarlı şekilde forma giymekte zorlanan tecrübeli oyuncu, ayrılığın ardından serbest oyuncu konumuna geldi.

Ajax, Chelsea ve Galatasaray gibi takımlarda forma giyen Hakim Ziyech'in kariyerine hangi kulüpte devam edeceği ise merak konusu oldu.