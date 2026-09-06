Vatandaşlar anket sonuçlarını merakla takip etmeye devam ediyor. Özdemir Araştırma’nın son anket sonucu 2023’te sandığa giden seçmenin önemli bir bölümünün bugün henüz bir parti tercihi oluşturmadığını gösterdi.
Son anket ortaya çıkardı: Bugünün kararsızları 2023’te kime oy verdi?
Özdemir Araştırma’nın Ağustos ayı son anketi kararsız seçmenlerin oranı yüzde 19,9 olarak ölçülerek 2. sırada yer aldı. Anket, bugün “kararsızım” diyen seçmenlerin 2023 Genel Seçimleri’nde hangi partilere oy verdiğine ilişkin dikkat çeken bir tablo ortaya koydu.Dilek Taşdemir
BUGÜNÜN KARARSIZLARI 2023'TE HANGİ PARTİLERE OY VERDİ?
Özdemir Araştırma anketinde bugün kararsız olduğunu belirten seçmenlerin 2023 Genel Seçimleri’ndeki parti tercihlerini de sıraladı.
Ankete göre 2023’te İYİ Parti’ye oy veren seçmenlerin yüzde 20,2’si bugün kararsız durumda. Böylece kararsız seçmenler içinde en yüksek oran İYİ Parti seçmeninde ölçüldü.
Diğer partilere oy veren seçmenlerde kararsızlık oranı yüzde 18,6 olarak belirlenirken, AK Parti seçmeninin yüzde 14,3’ünün bugün herhangi bir parti tercihi bulunmadığı görüldü.
CHP seçmeninde bu oran yüzde 13,9
MHP seçmeninde yüzde 11,1
DEM Parti seçmeninde ise yüzde 6,7 olarak ölçüldü.
KARARSIZ SEÇMEN YÜZDE 19,9 İKİNCİ SIRADA
Son anketin en dikkat çeken sonuçlarından biri, kararsız seçmenlerin toplam oranının yüzde 19,9’a ulaşması oldu.
Özdemir Araştırma’nın son anket verilerine göre kararsızlar, Ağustos ayı araştırmasında yüzde 19,9 ile ikinci sırada yer aldı.
Anket sonucu, 2023’te sandığa giden seçmenin önemli bir bölümünün bugün henüz bir parti tercihi oluşturmadığını gösterdi.
Anketteki tablo, seçim döneminde henüz kararını vermemiş seçmenin siyasi dengeler açısından önemli bir ağırlığa sahip olduğunu ortaya koydu.
İYİ PARTİ SEÇMENİNDEKİ ORAN DİKKAT ÇEKTİ
Bugün kararsız olan seçmenlerin geçmişteki siyasi tercihleri incelendiğinde en yüksek oran İYİ Parti seçmeninde ortaya çıktı.
2023 Genel Seçimleri’nde İYİ Parti’ye oy verenlerin yüzde 20,2’sinin bugün kararsız olması dikkat çekti.
AK Parti ve CHP seçmenlerinde de çift haneli kararsızlık oranlarının görülmesi, farklı siyasi partilerin geçmiş seçmenleri arasında da tercih değişiminin yaşandığını gösterdi.
Anketteki tablo, seçim döneminde henüz kararını vermemiş seçmenin siyasi dengeler açısından önemli bir ağırlığa sahip olduğunu ortaya koydu.
Analistlere göre, anketin ortaya koyduğu tablo, mevcut siyasi tercihini henüz netleştirmeyen yaklaşık her beş seçmenden birinin seçim sonuçları açısından belirleyici olabileceğine işaret etti.