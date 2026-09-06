Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Son anket ortaya çıkardı: Bugünün kararsızları 2023’te kime oy verdi?

Son anket ortaya çıkardı: Bugünün kararsızları 2023’te kime oy verdi?

Özdemir Araştırma’nın Ağustos ayı son anketi kararsız seçmenlerin oranı yüzde 19,9 olarak ölçülerek 2. sırada yer aldı. Anket, bugün “kararsızım” diyen seçmenlerin 2023 Genel Seçimleri’nde hangi partilere oy verdiğine ilişkin dikkat çeken bir tablo ortaya koydu.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Son anket ortaya çıkardı: Bugünün kararsızları 2023’te kime oy verdi? - Resim: 1

Vatandaşlar anket sonuçlarını merakla takip etmeye devam ediyor. Özdemir Araştırma’nın son anket sonucu 2023’te sandığa giden seçmenin önemli bir bölümünün bugün henüz bir parti tercihi oluşturmadığını gösterdi.

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Son anket ortaya çıkardı: Bugünün kararsızları 2023’te kime oy verdi? - Resim: 2

BUGÜNÜN KARARSIZLARI 2023'TE HANGİ PARTİLERE OY VERDİ?

Özdemir Araştırma anketinde bugün kararsız olduğunu belirten seçmenlerin 2023 Genel Seçimleri’ndeki parti tercihlerini de sıraladı.

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Son anket ortaya çıkardı: Bugünün kararsızları 2023’te kime oy verdi? - Resim: 3

Ankete göre 2023’te İYİ Parti’ye oy veren seçmenlerin yüzde 20,2’si bugün kararsız durumda. Böylece kararsız seçmenler içinde en yüksek oran İYİ Parti seçmeninde ölçüldü.

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Son anket ortaya çıkardı: Bugünün kararsızları 2023’te kime oy verdi? - Resim: 4

Diğer partilere oy veren seçmenlerde kararsızlık oranı yüzde 18,6 olarak belirlenirken, AK Parti seçmeninin yüzde 14,3’ünün bugün herhangi bir parti tercihi bulunmadığı görüldü.

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Son anket ortaya çıkardı: Bugünün kararsızları 2023’te kime oy verdi? - Resim: 5

CHP seçmeninde bu oran yüzde 13,9

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Son anket ortaya çıkardı: Bugünün kararsızları 2023’te kime oy verdi? - Resim: 6

MHP seçmeninde yüzde 11,1

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Son anket ortaya çıkardı: Bugünün kararsızları 2023’te kime oy verdi? - Resim: 7

DEM Parti seçmeninde ise yüzde 6,7 olarak ölçüldü.

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Son anket ortaya çıkardı: Bugünün kararsızları 2023’te kime oy verdi? - Resim: 8

KARARSIZ SEÇMEN YÜZDE 19,9 İKİNCİ SIRADA

Son anketin en dikkat çeken sonuçlarından biri, kararsız seçmenlerin toplam oranının yüzde 19,9’a ulaşması oldu.

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Son anket ortaya çıkardı: Bugünün kararsızları 2023’te kime oy verdi? - Resim: 9

Özdemir Araştırma’nın son anket verilerine göre kararsızlar, Ağustos ayı araştırmasında yüzde 19,9 ile ikinci sırada yer aldı.

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Son anket ortaya çıkardı: Bugünün kararsızları 2023’te kime oy verdi? - Resim: 10

Anket sonucu, 2023’te sandığa giden seçmenin önemli bir bölümünün bugün henüz bir parti tercihi oluşturmadığını gösterdi.

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Son anket ortaya çıkardı: Bugünün kararsızları 2023’te kime oy verdi? - Resim: 11

Anketteki tablo, seçim döneminde henüz kararını vermemiş seçmenin siyasi dengeler açısından önemli bir ağırlığa sahip olduğunu ortaya koydu.

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Son anket ortaya çıkardı: Bugünün kararsızları 2023’te kime oy verdi? - Resim: 12

İYİ PARTİ SEÇMENİNDEKİ ORAN DİKKAT ÇEKTİ

Bugün kararsız olan seçmenlerin geçmişteki siyasi tercihleri incelendiğinde en yüksek oran İYİ Parti seçmeninde ortaya çıktı.

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Son anket ortaya çıkardı: Bugünün kararsızları 2023’te kime oy verdi? - Resim: 13

2023 Genel Seçimleri’nde İYİ Parti’ye oy verenlerin yüzde 20,2’sinin bugün kararsız olması dikkat çekti.

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Son anket ortaya çıkardı: Bugünün kararsızları 2023’te kime oy verdi? - Resim: 14

AK Parti ve CHP seçmenlerinde de çift haneli kararsızlık oranlarının görülmesi, farklı siyasi partilerin geçmiş seçmenleri arasında da tercih değişiminin yaşandığını gösterdi.

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Son anket ortaya çıkardı: Bugünün kararsızları 2023’te kime oy verdi? - Resim: 15

Anketteki tablo, seçim döneminde henüz kararını vermemiş seçmenin siyasi dengeler açısından önemli bir ağırlığa sahip olduğunu ortaya koydu.

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Son anket ortaya çıkardı: Bugünün kararsızları 2023’te kime oy verdi? - Resim: 16

Analistlere göre, anketin ortaya koyduğu tablo, mevcut siyasi tercihini henüz netleştirmeyen yaklaşık her beş seçmenden birinin seçim sonuçları açısından belirleyici olabileceğine işaret etti.

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