Melih Gökçek hakkında yürütülen soruşturma Ankara kulislerinin gündemindeki yerini korurken, gazeteci Fatih Altaylı'dan kendi blogunda dikkat çeken değerlendirmeler geldi.
Melih Gökçek için 5 milyar dolarlık iddia: Ankara kulisleri hareketlendi
Gazeteci Fatih Altaylı, hakkında soruşturma başlatılan ve ifade veren eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’le ilgili Ankara kulislerini aktardı. Altaylı, Gökçek’in serveti için “5 milyar dolar” rakamının konuşulduğunu ve iktidarın servetlere yönelik harekete geçtiği iddiasını anlattıKaynak: Diğer
Altaylı, Gökçek soruşturmasıyla ilgili Ankara'da konuşulan son kulisleri kaleme aldı.
Yazısında Gökçek'in servetiyle ilgili ortaya atılan iddiaya da yer veren Altaylı, bazı ciddi isimlerin ağzında “5 milyar dolar” rakamının dolaştığını söyledi.
Ancak Altaylı, bu miktarın doğruluğuna ilişkin kesin bir bilgiye sahip olmadığını özellikle belirtti.
ANKARA KULİSLERİNDE 5 MİLYAR DOLAR İDDİASI
Fatih Altaylı, Ankara'daki dedikodu rüzgarının Gökçek soruşturmasıyla ilgili olarak yön değiştirdiğini ifade etti.
Daha önce “Mansur Yavaş'ı içeri atmak için önce Gökçek'e dokunacaklar” şeklindeki komplo teorisinin konuşulduğunu belirten Altaylı, şimdi ise farklı bir teorinin gündeme geldiğini aktardı.
Altaylı'nın aktardığı kulise göre, “İktidar kendi döneminde haksız biçimde zenginleşenlerden bu servetlerinin bir bölümünü geri almak için düğmeye bastı.”
Altaylı, bu iddianın doğru olup olmadığını bilmediğini ancak gerçekleşmesi halinde toplumun önemli bir bölümünden destek görebileceğini söyledi.
"5 MİLYAR" İÇİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Altaylı, Melih Gökçek'in servetiyle ilgili Ankara'da konuşulan rakama ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
“Belki abartılı bir miktar, belki gerçekçi. Bilmiyorum. Türkiye'de artık milyar dolarlar çok basitmiş gibi söylenebiliyor.”
Böylece Gökçek'le ilgili 5 milyar dolarlık servet iddiasının bir kulis bilgisi olduğu, kesinleşmiş bir rakam olmadığı vurgulanmış oldu.
"TOPLUMUN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ ALKIŞLAR"
Altaylı, iktidarın geçmiş dönemde haksız biçimde zenginleştiği öne sürülen kişilerden servetlerinin bir bölümünü geri alması halinde bunun toplumsal destek bulacağını söyledi.
Altaylı ayrıca gazeteci Timur Soykan'ın “Gökçek'e dokunamazlar. Çok şey biliyordur. Konuşur” şeklindeki değerlendirmesine de katılmadığını belirtti.
Gökçek'in ilerleyen süreçte kendisini savunacak kişilerden yoksun kalabileceğini belirten Altaylı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in konuşsa dahi sesini duyuramayacağını ve söylediklerine kamuoyunun inanmayacağını ifade etti.