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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynanacak Arca Çorum FK-Eyüpspor karşılaşmasının hakem kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gitti. Mücadelede 4. hakem olarak görev yapacağı duyurulan genç hakem Ayberk Demirbaş görevden çekilirken, yerine Direnç Tonusluoğlu atandı.

MHK'nin bu kararı, Demirbaş’ın bir gün önce yönettiği maçta imza attığı ciddi kural hatasının ardından alması dikkat çekti.

KURAL HATASI SAHA İÇİNDE ŞAŞKINLIK YARATTI

Kamuoyunda geniş tepki toplayan olay, Trendyol 1. Lig’deki Bursaspor-İstanbulspor mücadelesinin 57. dakikasında meydana geldi. Bursaspor'un kullandığı taç atışıyla başlayan atakta yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Karşılaşmanın orta hakemi Ayberk Demirbaş, futbol oyun kuralları gereği taç atışından doğrudan ofsayt kararı verilemeyeceğini göz ardı ederek yardımcısının uyarısına uydu ve oyunu durdurdu. Saha içinde ve futbol dünyasında şaşkınlıkla karşılanan ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran kararın ardından TFF, genç hakemi Süper Lig’deki görevinden alma kararı verdi.