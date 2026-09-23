Alman ekibi Wolfsburg, Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada tarafların sözleşmenin erken feshi konusunda karşılıklı anlaşmaya vardığı belirtilirken Eriksen'in Danimarka'daki ailesine daha yakın olmak istemesi nedeniyle bu kararın alındığı ifade edildi.

'EN ÖNEMLİ ŞEY AİLESİNE DAHA YAKIN OLMAK'

Wolfsburg'un açıklaması şu şekilde:

“VfL ve Christian, sözleşmenin erken feshi konusunda karşılıklı anlaşmaya vardı. Onun için şu anda en önemli şey, Danimarka'daki ailesine daha yakın olmak.

Yeşil-Beyaz'daki zamanın için teşekkürler ve her şey güzel olsun, Christian.”

ERIKSEN'DEN VEDA MESAJI

Ayrılık kararının ardından açıklamalarda bulunan Christian Eriksen'in ifadeleri şu şekilde:

“Şu anda benim için Danimarka'daki aileme yakın olmak çok önemli. Wolfsburg'daki dönemim birçok güzel ve zorlu anla geçti. Kulübün Bundesliga'ya dönüş yolunda artık emin ellerde olduğunu biliyorum ve VfL'i başarılı bir geleceğin beklediğine inanıyorum.

VfL'de ve Wolfsburg'da bana eşlik eden herkese tüm kalbimle teşekkür etmek istiyorum. Sizin için oynamak benim için büyük bir mutluluktu ve bu dönemi her zaman güzel hatırlayacağım. Her şey gönlünüzce olsun.”