Trabzonspor, yıldız futbolcusu Mohamed Salah'ın isim ve görsellerinin izinsiz şekilde ticari amaçlarla kullanılması üzerine kamuoyuna açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulüp, Salah'ın transferinin ardından bazı işletmelerin futbolcunun adı, görselleri ve Trabzonspor formasını reklam ve kampanyalarında kullandığının tespit edildiğini belirtti.

'ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN TİCARİ AMAÇLARLA KULLANMA HAKKI YOK'

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

“Mohamed Salah’ın Kulübümüze transferi tüm spor kamuoyunda olduğu kadar dünya çapında da büyük bir heyecan yaratmış; ancak transferin ardından bazı işletmeler tarafından Salah’ın görselleri, adı ve Trabzonspor forması kullanılarak ticari reklam ve kampanyalar yapılmaya başlandığı tarafımızca tespit edilmiştir.

Salah’ın Trabzonspor’da forma giymesi, üçüncü kişilere Salah’ın adı ve görsellerini ticari amaçlarla kullanma hakkı vermemektedir.

Özellikle Salah’ın görsellerinin ürün ve hizmetlerin tanıtımında kullanılması, kamuoyunda herhangi bir ticari iş birliği veya onay bulunduğu izlenimi yaratılması ve Trabzonspor’un marka ve imaj değerlerinden ticari menfaat sağlanması hukuken kabul edilebilir değildir.

HUKUKİ VE CEZAİ BAŞVURU YAPILACAK

Bu tür kullanımların yalnızca futbolcunun kişilik ve imaj haklarını değil, Trabzonspor’un marka haklarını, ticari itibarını ve kulübün sahip olduğu ekonomik değerleri de ihlal edebileceği açıktır. Bu nedenle Salah’ın ve Trabzonspor’un haklarını ihlal eden reklam ve ticari kullanımlar Kulübümüz tarafından kayıt altına alınmakta olup, tespit edilen ihlaller hakkında gerekli hukuki ve cezai başvuruların yapılacağını kamuoyuna önemle bildiririz.

Futbol sevgisi ve taraftarlık, hukuken korunmuş hakların ticari amaçlarla izinsiz kullanımına gerekçe oluşturmaz.”