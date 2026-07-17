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Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Will Clyburn'ü kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Will Clyburn Fenerbahçe’de! Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak FC Barcelona forması giyen Amerikalı forvet Will Clyburn (2.01cm - 1990) ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sarı-lacivertliler, daha önce Shane Larkin, Shavon Shields, Braxton Key, Ignas Sargiunas, Sertaç Şanlı ve Marcus Bingham Jr.'ı kadrosuna kattığını açıklamıştı.

KARİYERİ

Will Clyburn, ABD'deki kolej kariyerinden sonra Avrupa'ya gelerek Darüşşafaka, CSKA Moskova, Anadolu Efes, Bologna ve son olarak Barcelona gibi kulüplerin formasını giydi.

ABD'li oyuncu 2019 yılında CSKA Moskova ile EuroLeague şampiyonu olup Final Four MVP'si (En Değerli Oyuncu) seçildi.

36 yaşındaki forvet Anadolu Efes ile 2023'te Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.