Yeniçağ Gazetesi
17 Temmuz 2026 Cuma
İstanbul 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya Telefon devi pazardan çekiliyor: Bir dönemin "amiral gemisi katili"ydi

Telefon devi pazardan çekiliyor: Bir dönemin "amiral gemisi katili"ydi

Telefon devi Oppo'nun alt markası OnePlus'ın küresel yeniden yapılanma kapsamında ABD ve Avrupa pazarındaki faaliyetlerini durdurmaya hazırlandığı öne sürüldü. Bir döneminamiral gemisi rekabet, yükselen maliyetler ve düşen pazar payının kararın arkasındaki en önemli nedenler arasında gösteriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Telefon devi pazardan çekiliyor: Bir dönemin "amiral gemisi katili"ydi - Resim: 1

Çinli teknoloji devi Oppo'nun alt markası OnePlus, küresel yapılanma stratejisi kapsamında ABD ve Avrupa pazarındaki faaliyetlerini durdurmaya hazırlandığı iddiasıyla gündeme geldi. Bir dönem "amiral gemisi katili" sloganıyla dikkat çeken marka, artan rekabet ve yükselen maliyetler nedeniyle Batı pazarlarından çekilme sürecine girdi.

1 8
Telefon devi pazardan çekiliyor: Bir dönemin "amiral gemisi katili"ydi - Resim: 2

PAZAR PAYI GERİLEDİ, REKABET ARTTI

Yıllardır fiyat-performans odaklı akıllı telefonlarıyla geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan OnePlus'ın, Oppo'nun yeni küresel stratejisi doğrultusunda Batı ülkelerinden çekilme kararı aldığı öne sürüldü.

2 8
Telefon devi pazardan çekiliyor: Bir dönemin "amiral gemisi katili"ydi - Resim: 3

Sektör verilerine göre küresel akıllı telefon pazarında Apple yüzde 20, Samsung ise yüzde 22 pazar payıyla lider konumda bulunuyor. ABD pazarında ise OnePlus'ın Motorola ve Google'ın da gerisinde kaldığı, markanın giderek daha dar bir kullanıcı kitlesine hitap ettiği belirtiliyor.

3 8
Telefon devi pazardan çekiliyor: Bir dönemin "amiral gemisi katili"ydi - Resim: 4

ARTAN MALİYETLER ŞİRKETLERİ ZORLUYOR

Üretim maliyetlerindeki yükseliş de OnePlus'ın kararında etkili olan faktörler arasında gösteriliyor. Özellikle bellek çipleri ve yarı iletken bileşenlerde yaşanan fiyat artışlarının, düşük kâr marjıyla çalışan üreticiler üzerinde ciddi baskı oluşturduğu ifade ediliyor.

4 8
Telefon devi pazardan çekiliyor: Bir dönemin "amiral gemisi katili"ydi - Resim: 5

Ayrıca OnePlus 15 modelinin ABD'deki sertifikasyon süreçlerinde yaşanan gecikmeler ve lojistik sorunların da Batı pazarından çekilme planını hızlandırdığı öne sürülüyor.

5 8
Telefon devi pazardan çekiliyor: Bir dönemin "amiral gemisi katili"ydi - Resim: 6

REALME İÇİN DE BENZER İDDİA

Kulislerde konuşulan bilgilere göre yeniden yapılanma sürecinin yalnızca OnePlus ile sınırlı kalmayacağı belirtiliyor.

6 8
Telefon devi pazardan çekiliyor: Bir dönemin "amiral gemisi katili"ydi - Resim: 7

Oppo'nun bir diğer alt markası Realme hakkında da önümüzdeki dönemde bazı pazarlardan çekilme ihtimalinin değerlendirildiği iddia ediliyor.

7 8
Telefon devi pazardan çekiliyor: Bir dönemin "amiral gemisi katili"ydi - Resim: 8

Şirketten ise söz konusu iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro