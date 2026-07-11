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Fenerbahçe Beko, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Valencia Basket forması giyen Braxton Key transferini resmen açıkladı.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada, Amerikalı forvet Braxton Key ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

VALENCİA BASKET’TEN GELDİ

Geçtiğimiz sezon İspanya temsilcisi Valencia Basket forması giyen 28 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performansın ardından kariyerine Fenerbahçe Beko’da devam edecek.

YENİ SEZONUN ÖNEMLİ PARÇALARINDAN BİRİ OLACAK

Sarı-lacivertli ekipte hem Türkiye Ligi hem de EuroLeague’de mücadele edecek olan Braxton Key’in, yeni sezon kadrosunun önemli isimlerinden biri olması bekleniyor.