ABD’li dev şirket Fidelity International altında rakam verdi: Altın 2027’ye böyle girecek

Yaptığı son değerlendirmede portföy stratejilerine değinen Samson, "Altın varlıklarımızın oranını yeniden yükseltmek yönünde bir stratejimiz bulunuyor. Şu an odaklandığımız tek konu, bu adımı ne zaman atacağımız sorusudur" ifadelerini kullandı. Altın fiyatlarının son on yıllık sürecin en zayıf çeyrek dönem performansını kaydetmesine rağmen Samson, değerli metalin uzun vadeli yükseliş hareketini destekleyen temel gerekçelerin ortadan kalkmadığını ifade etti.