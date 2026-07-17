ABD merkezli küresel yatırım yönetim şirketi Fidelity International’ın Çoklu Varlık Portföy Yöneticisi Ian Samson, bu yılın ilk dönemlerinde ons başına 5.600 dolar seviyesine ulaşarak rekor kıran altındaki ana yükseliş trendinin gücünü koruduğunu belirtti.
ABD’li dev şirket Fidelity International altında rakam verdi: Altın 2027’ye böyle girecek
Fidelity International Portföy Yöneticisi Ian Samson, altındaki rekor yükselişi destekleyen ana etkenlerin sürdüğünü belirterek, 2027 yılında sarı metalin yeni bir boğa koşusuna başlayacağını ve portföylerde altın ağırlığını artırma planları olduğunu açı.Utku Beycan
Yaptığı son değerlendirmede portföy stratejilerine değinen Samson, "Altın varlıklarımızın oranını yeniden yükseltmek yönünde bir stratejimiz bulunuyor. Şu an odaklandığımız tek konu, bu adımı ne zaman atacağımız sorusudur" ifadelerini kullandı. Altın fiyatlarının son on yıllık sürecin en zayıf çeyrek dönem performansını kaydetmesine rağmen Samson, değerli metalin uzun vadeli yükseliş hareketini destekleyen temel gerekçelerin ortadan kalkmadığını ifade etti.
Fidelity International, bu yılın başlarında altın pozisyonunu "ağırlıklı" seviyesinden "nötr" konumuna çekmişti. Portföy yöneticisi, bu stratejik değişikliğin Ocak ve Şubat ayları arasında, yani fiyatlardaki uzun soluklu yükseliş trendinin duraklamasından hemen önce gerçekleştirildiğini bildirdi. Hatırlanacağı üzere altın fiyatları, Ocak ayının sonlarında ons başına 5.600 dolarlık zirveden geri çekilmeye başlamış, yaklaşık bir ay sonra patlak veren İran savaşıyla birlikte değer kaybı ivme kazanmıştı.
Fidelity, kıymetli metalin eski yükseliş ivmesine hızla dönmesini öngörmüyor. Mevcut konjonktürü değerlendiren Samson, "Taktiksel boyuttan baktığımızda, şu an fiyatı destekleyen ve baskılayan unsurlar dengede görünüyor. Altının ons fiyatının yıl sonunda, günümüzdeki seviyelerin hafif üzerinde gerçekleşmesini bekliyorum" dedi.
Kısa vadeli dalgalanmalara rağmen kurumun altının uzun vadeli potansiyeline olan inancının sarsılmadığını dile getiren Samson, altının 2027 yılı içerisinde yeniden güçlü bir yükseliş trendine gireceğini tahmin ettiklerini aktardı.
Makroekonomik görünümde köklü bir değişim yaşanmadığı müddetçe altının gücünü koruyacağını belirten Samson, "Hükümetler geleneksel mali politikalara yönelmedikçe ve merkez bankaları enflasyonla mücadelede kararlı adımlar atmadıkça altın için pozitif beklenti devam edecektir. Mevcut küresel tablonun ise bu yönde değişeceğine dair bir işaret bulunmuyor" şeklinde konuştu.
Altın fiyatlarındaki toparlanmanın tam olarak ne zaman başlayacağı ve hangi boyuta ulaşacağı konusunda ise Samson; petrol fiyatlarının yönü, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları ve altın piyasasının kendi içsel yukarı yönlü momentumunu ne ölçüde koruyabileceği gibi kritik başlıkların belirleyici olacağını kaydetti.
Teknik göstergelere de değinen uzman, altın ons fiyatının kısa vadede 4.000 dolar seviyesinde tutunmayı sürdürebileceğini öngörüyor. Ancak yükselişin kesinleşmesi için net sinyallere ihtiyaç olduğunu aktaran Samson, 50 günlük hareketli ortalamanın daha uzun vadeli bir ortalamayı yukarı yönlü kesmesinin veya fiyatların 4.300 dolar sınırını aşmasının ilk olumlu teknik işaret olacağını ifade etti.
Samson, sarı metalin 2027 yılında boğa piyasasındaki tırmanışına kaldığı yerden devam edeceğini öngörerek, yatırımcıların portföylerindeki nötr altın pozisyonunu yeniden artırmasının mantıklı bir zemin kazandığını vurguladı.
Samson, temel dinamikler açısından bakıldığında ise orta ve uzun vadede altın fiyatlarını yukarı taşıyacak en stratejik ve yapısal unsurun merkez bankalarının alım talebi olduğunu vurgulayarak, bu ölçekteki büyük alıcıların varlığının fiyat artışını kaçınılmaz kıldığını belirtti.
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