Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyecek kritik bir güncellemeyi test etmeye başladı. Halihazırda bir mesaja uzun basıldığında açılan tepki menüsü; 👍 (Başparmak Yukarı), ❤️ (Kırmızı Kalp), 😂 (Sevinç Gözyaşları), 😮 (Şaşırmış Yüz), 😢 (Ağlayan Yüz) ve 🙏 (Kavuşmuş Eller) sembollerinden oluşuyor. Farklı bir ifade kullanmak isteyen kişilerin her defasında "+" simgesine basıp tam emoji klavyesinde arama yapması gerekiyordu. Yeni sistem ile bu zaman kaybı tamamen ortadan kalkıyor.

WHATSAPP ÖZEL EMOJİ TEPKİ TEPSİSİ NASIL ÇALIŞACAK?

Sızdırılan beta test ekranlarına göre yeni özellik doğrudan uygulamanın Ayarlar menüsü altındaki "Varsayılan Tepkiler" (Default Reactions) sekmesinden yönetilecek.



Kullanıcılar bu panel üzerinden:

-6 adet sabit slotun her birine istediği emojiyi atayabilecek.

-Sadece tek bir emojiyi değiştirebileceği gibi isterse tüm paneli kendi kullanım alışkanlıklarına göre yeniden kurgulayabilecek.

-Yapılan değişikliklerden memnun kalınmadığı takdirde tek bir dokunuşla orijinal varsayılan tepki setine geri dönebilecek.

HEM ANDROİD HEM İOS BETA SÜRÜMLERİNDE GÖRÜLDÜ

Geçtiğimiz haftalarda Android 2.26.29.3 Beta güncellemesinde ortaya çıkan işlev, son olarak Apple'ın TestFlight platformundaki iOS 26.32.10.16 Beta sürümünde de tespit edildi. Bu durum, WhatsApp'ın özelliği her iki ana mobil platforma eş zamanlı olarak sunmaya hazırlandığını gösteriyor.

ÖZELLİK ÜCRETSİZ Mİ OLACAK, WHATSAPP PLUS ABONELERİNE Mİ GELECEK?

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre özel emoji tepki tepsisi, platformun sunduğu WhatsApp Plus abonelik paketinin 2. özellik seti kapsamında kullanıcılara sunulabilir. Bilindiği üzere WhatsApp Plus; özel sohbet temaları, uygulama simgesi değiştirme, hareketli duvar kağıtları ve 20 sohbete kadar sabitleme gibi gelişmiş kişiselleştirme araçlarını içeriyor. Özelliğin kararlı sürümde tüm ücretsiz kullanıcılara açılıp açılmayacağı ise şirket tarafından yapılacak resmi açıklamayla netlik kazanacak.